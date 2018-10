FESTA DI ROMA 13 - Tutti i film di Rai Cinema

05/10/2018, 16:36

Rai Cinema partecipa alla tredicesima Festa del Cinema di Roma con venti titoli tra film, documentari e cortometraggi di cui nove nella sezione autonoma e parallela di Alice nella Città.NOTTI MAGICHE – Il nuovo, atteso film di Paolo Virzì. L’avventura di tre giovani aspiranti sceneggiatori nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano. Presente come Evento Speciale della Festa del Cinema, il film è una produzione Lotus Production una società di Leone Film Group, con Rai Cinema. In sala dall’8 novembre con 01 Distribution.I FILM INTERNAZIONALITre grandi film internazionali con cast stellari in arrivo nelle sale italiane con 01 Distribution.IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO di Eli Roth con una magica Cate Blanchett che ci trasporta in un mondo pieno di misteri, streghe e stregoni. Il film uscirà in Italia il 31 ottobre. Nella Selezione ufficiale della Festa del Cinema.BEAUTIFUL BOY di Felix Van Groeningen con Steve Carrell e Timothée Chalamet, la storia di una famiglia che accompagna il proprio figlio nella lotta contro la droga, in un percorso struggente ma anche ricco di amore e di speranza. Nella Selezione ufficiale della Festa del Cinema.REMI di Antoine Blossier con Daniel Auteuil, Jacques Perrin, uno dei grandi classici per ragazzi di tutti i tempi che arriverà nelle sale italiane il 20 dicembre. Un Evento Speciale di Alice nella Città.I DOCUMENTARIWOMANITY di Barbara Cupisti. Il racconto di trentasei ore di quattro donne provenienti da diverse parti del mondo, storie di resilienza e di coraggio al femminile. Una produzione Clipper Media con Rai Cinema, presentato nella sezione Riflessi della Festa del Cinema di Roma.VERO DAL VIVO. FRANCESCO DE GREGORI di Daniele Barraco, ripercorre il tour del 2017 del cantautore, in viaggio tra i club d’Europa e degli Stati Uniti. Prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema, viene presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Eventi Speciali.UP & DOWN - UN FILM NORMALE di Paolo Ruffini e Francesco Pacini, un’indagine sulla normalità raccontata attraverso gli occhi incantati di attori straordinari: cinque attori con sindrome di Down e uno autistico. Prodotto da Non c’è problema, Agnus Dei Production, Laser Film in collaborazione con Rai Cinema sarà presentato in Alice nella Città Eventi Speciali.1938 - QUANDO SCOPRIMMO DI NON ESSERE PIÙ ITALIANI di Pietro Suber. Le conseguenze delle leggi razziali e la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo attraverso testimonianze, documenti e immagini d’archivio. Prodotto da Blue Film, Istituto Luce – Cinecittà con Rai Cinema presentato come Preapertura alla Festa del Cinema di Roma.LA RAZZIA. ROMA, 16 OTTOBRE 1943 di Ruggero Gabbai. Il 16 ottobre 1943 le forze naziste arrestano nella città di Roma oltre 1250 ebrei. Il 18 ottobre vengono deportate nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo sedici torneranno. A settantacinque anni dalla razzia, il documentario ripercorre una delle più tragiche pagine di storia d'Italia attraverso le voci di chi l'ha vissuta. Prodotto dalla Fondazione del Museo della Shoah in collaborazione con Rai Cinema, presentato come Preapertura alla Festa del Cinema di Roma.QUESTO È MIO FRATELLO di Marco Leopardi, la testimonianza di una lunga battaglia contro la depressione raccontata con sofferenza, ma anche con ironia e momenti di assoluto divertimento. Prodotto da Stemal Entertainment con Rai Cinema, presentato come Preapertura alla Festa del Cinema di Roma."SONO GASSMAN!" VITTORIO RE DELLA COMMEDIA di Fabrizio Corallo. Il ritratto a tutto tondo di un artista vulcanico ripreso nel corso della sua straordinaria carriera e della sua intensa e tumultuosa esistenza. Prodotto da Dean Film, Surf Film in collaborazione con Rai Cinema, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Omaggi.BUTTERFLY di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. La storia di Irma Testa che a soli 18 anni diventa campionessa di boxe, prima pugile donna italiana della storia a qualificarsi alle Olimpiadi. Prodotto da Indyca con Rai Cinema e presentato in Concorso ad Alice nella Città.I FILM IN COPRODUZIONEL’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA di Paolo Zucca. Tra i toni della commedia e della favola, le vicende di un pescatore sardo che ha promesso la Luna alla donna che ama e i sardi le promesse le mantengono. Con Stefano Fresi e Francesco Pannofino, una produzione La Luna, Indigo Film con Rai Cinema. Preapertura della Festa del Cinema.TUTTE LE MIE NOTTI di Manfredi Lucibello, l’opera prima di un apprezzato documentarista. Un thriller psicologico che ruota intorno a segreti, bugie e paure con Barbora Bobulova e Alessio Boni. Una produzione Mompracem e Madelaine con Rai Cinema. In Panorama Italia di Alice nella Città.MAMMA + MAMMA di Karole Di Tommaso. Un desiderio di maternità che si fa avanti nel turbine di domande quotidiane che affollano le esistenze caotiche di due ragazze che si amano. Prodotto da Bibi Film con Rai Cinema. In Panorama Italia di Alice nella Città.IL FLAUTO MAGICO DI PIAZZA VITTORIO di Gianfranco Cabiddu e Mario Tronco con Fabrizio Bentivoglio, Petra Magoni e l’Orchestra di Piazza Vittorio. L’opera di Mozart reinterpretata da tutte le culture musicali dell'Orchestra di Piazza Vittorio. Una produzione Paco Cinematografica con Rai Cinema. Un Evento Speciale nella Festa del Cinema di Roma.FIORE GEMELLO di Laura Luchetti. Raccontare l'immigrazione attraverso la storia di un’amicizia disperata tra due adolescenti che diventa amore. Prodotto da Picture Show in collaborazione con Rai Cinema. In Concorso di Alice nella Città.I CORTOMETRAGGIBEAUTY di Nicola Abbatangelo. Prodotto da Moolmore Films in collaborazione con Rai Cinema, nella sezione Cortometraggi Concorso di Alice nella Città.LABOR di Cecilia Albertini. Prodotto da Gregory J Rossi, Sara Guernsey in collaborazione con Rai Cinema, nella sezione Cortometraggi Concorso di Alice nella Città.FINO ALLA FINE di Giovanni Dota. Prodotto da CSC Production in collaborazione con Rai Cinema, nella sezione Cortometraggi Fuori Concorso di Alice nella Città.