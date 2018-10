MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - Alessandro Moreschini nuovo direttore

Museo del Cinema



03/10/2018, 20:45

Il Comitato di gestione delha portato a termine l’iter di selezione del nuovo direttore, riconoscendo, con decisione unanime, nel Dr.le professionalità manageriali oggi indispensabili per la conduzione di una delle più importanti istituzioni museali del panorama cinematograficointernazionale.Il percorso che ha portato all’individuazione del direttore ha visto il compimento delle seguenti tappe:- Una prima selezione operata a partire dalle 48 domande presentate, con l’ammissione di 35 candidati.- Una seconda selezione ha portato all’individuazione di 5 candidati, scelti da una commissione indipendente, formata da Luisa Papotti, Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; Christian Greco, direttore del Museo Egizio, Caterina D’Amico De Carvalho, Preside della Scuola Nazionale di Cinema; Guido Guerzoni, ricercatore di storia economica e docente presso SDA Bocconi di Milano; Elena Caffarena, consulente esperto in sistemi di valutazione e vice presidente AIDP Piemonte.- All’interno di questa rosa, il Comitato di Gestione ha assunto la deliberazione dopo colloqui sistematici individuali con i candidati stessi.Ilringrazia tutti i partecipanti al bando, e augura buon lavoro al Dr. Moreschini, che opererà con il supporto di un comitato scientifico internazionale, per la definizione e l’attuazione del programma strategico.