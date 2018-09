NAPOLI FILM FESTIVAL 20 - Cristiana Capotondi per "It’s time to…"

Cristiana Capotondi



26/09/2018, 13:00

Attrice tra le piý importanti e complete del panorama italiano, con alle spalle lavori con Roberto Faenza, Michele Placido, Alessandro Genovesi, Pupi Avati, Riccardo Milani: Ť Cristiana Capotondi la prima ospite di ďItís time toÖĒ, evento in programma lunedž 1 Ottobre (ore 21:00, Grenoble) nellíambito del Napoli Film Festival.ďItís time toÖĒ Ť la nuova campagna di sensibilizzazione e informazione, promossa dallíOsservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, istituito presso il Consiglio Regionale della Campania, e prevede la realizzazione di tre incontri/conversazioni con altrettante esponenti del mondo del cinema.Protagonista del primo appuntamento Ť Cristiana Capotondi, tra le firmatarie dellíiniziativa ďDissenso ComuneĒ, anche protagonista del film Nome di Donna di Marco Tullio Giordana, che sarŗ proietatto al termine della conversazione.Nel film Cristiana Capotondi Ť Nina, ragazza madre e inserviente in una residenza per anziani oggetto delle attenzioni di un direttore e predatore seriale che lei avrŗ il coraggio di portare in tribunale.Il Progetto, che rientra tra le iniziative culturali finalizzate alla divulgazione di una cultura di contrasto alla violenza di genere, si prefigge di far scaturire, attraverso una programmazione cinematografica ďselezionataĒ e líincontro con attrici e donne di spettacolo che possano far da cassa di risonanza allíiniziativa, delle riflessioni pro-attive nei confronti del fenomeno della violenza sulle donne.Secondo i dati raccolti dallíOsservatorio, Ť emerso che la Regione Campania Ť la seconda Regione per numero di Femminicidi e non esiste ancora strategia adeguata e uniforme per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e per la protezione delle vittime. Per questo la violenza maschile sulle donne rimane uno degli ostacoli principali allíuguaglianza e al godimento dei diritti umani di queste ultime.ď» perciÚ tempo di DIRE NO, ma non solo- sottolinea Rosaria Bruno (Presidente dellíOsservatorio); Ť anche tempo di denunciare, uscire dalla violenza, educare ai sentimenti, e tutto questo anche grazie ai volti e alle voci di protagoniste del cinema italiano. Non a caso come immagine della campagna Ť stato scelto il simbolo delle donne declinato come timer, proprio ad indicare che Ť arrivata líora di agire senza piý esitazione e senza piý pauraĒ.Il ciclo di eventi, organizzato da Cineventi, Ť aperto al pubblico e gratuito.