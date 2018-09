NAPOLI FILM FESTIVAL 20 - Il programma della Videoclip Sessions

24/09/2018, 07:20

Questi i dettagli delle proiezioni degli 84 videoclip selezionati dalla Giulio Di Donna per la sez.della XX edizione del. Le proiezioni e gli incontri "informali" con i registi si hanno presso il Cine Teatro Delle Palme, Napoli via Via Vetriera, 12. L'ingresso libero.26 [Id.] di Duilio Meucci (Ita, 2018, 5') - Musica DrakmahAnna Belle [Id.] di Stephanie McQuade (Usa, 2018, 4') - Musica Anna BelleBe my Rebel [Id.] di Virgil Widrich (Deu, 2018, 4') - Musica Nena & Dave Stewart (Eurythmics)Devo dirty di Luca [Id.] di Alberto Viavattene (Ita, 2018, 3') - Musica LapingraFalling Upwards [Id.] di Giacomo Della Rocca (Ita, 2018, 5') - Musica Snow In DamascusFlow my Tears [Id.] di Elena de Candia (Ita, 2018, 4') - Musica Nino Bruno e le 8 TracceLekko [Id.] di Martin Rath (Pol, 2017, 3') - Musica NovikaMaladie [Id.] di Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis (Ita, 2017, 4') - Musica Isolati FenomeniPalomma 'e mare [Id.] di Tato Strino e Yulan Morra (Ita, 2017, 4') - Musica La MascheraPuortame cu Te [Id.] di Luca Delgado (Ita, 2018, 4') - Musica JovineRapin* [Id.] di Gustaf Holtens (Swe, 2017, 4') - Musica Jenny WilsonSayonara [Id.] di Giulio Caputo (Ita, 2018, 4') - Musica FabricaSilver or Lead [Plata o Plomo] di Ignacio Romn (Chl, 2018, 5') - Musica ColayutaSkin [Id.] di Luigi Marmo (Ita, 2018, 4') - Musica Alberto StylooSolicitous [TROSKLIWY] di Zuzanna Plisz (Pol, 2017, 5') - Musica DrekotyTime Compression [Id.] di Luciano Popadiuk e Klaus Koti (Bra, 2018, 4') - Musica Wi Fi KillsUntil The Sun Rises [Hasta Que Salga El Sol] di Fernando Guisa (Mex, 2018, 4') - Musica Soy EmiliaA' Livella [Id.] di Giuanluigi Sorrentino (Ita, 2017, 4') - Musica O ZulA quarant'anni [Id.] di Giovanni D'Errico (Ita, 2018, 3') - Musica Lello TrammaAnnaffio le mie piante [Id.] di Fabrizio Acampora (Ita, 2018, 4') - Musica Simone SpiritoApolcalypse Queen [Id.] di Roberto Amato (Ita, 2017, 5') - Musica Geometric VisionBack To Nature [Id.] di Joo Pombeiro (Prt, 2017, 8') - Musica Nightmares On WaxFlow [Fluxua] di Oier Arregi (Esp, 2018, 4') - Musica RodeoFlush it out [Id.] di Marin Vredk e Jana Hirnerov (Svk, 2018, 4') - Musica Likvid & Dan RileyHate? [Id.] di Adam Porębowicz (Pol, 2017, 5') - Musica KoiosJohn Dillinger [Id.] di Giuseppe Iacono (Ita, 2018, 6') - Musica Blue StuffMAD THING [Id.] di Ryutin Nikita (Rus, 2018, 3')Noi non siamo [Id.] di Silvano Richini (Ita, 2017, 3') - Musica DunkOdio l'estate [Id.] di Gennaro Silvati (Ita, 2018, 3') - Musica Lello TrammaOne World [Id.] di Indigenous Robot (Usa, 2017, 5') - Musica Indigenous RobotPer sempre e ancora [Id.] di Tato Strino (Ita, 2018, 4') - Musica Mujeres CreandoTears of fire [Id.] di Filippo Morini (Ita, 2017, 3') - Musica Family BusinessVenezuela [Id.] di Gianluigi sorrentino (Ita, 2017, 3') - Musica ModerupWhat Man Creates [Id.] di Kamil Wjcik (Pol, 2018, 3') - Musica IperytBobo [Id.] di Pacco Ortiz Casillas (Mex, 2018, 3') - Musica Izzy TrueClara Imposible [Id.] di Pablo Romero de Armas (Esp, 2018, 4') - Musica BluestainFluoxetine [Id.] di Paweł Czarnecki (Pol, 2017, 4') - Musica FluoksetynaHigher [Id.] di Peter Timofeyev (Rus, 2018, 5') - Musica Antoha MCLike People [Id.] di Guss Mallmann (Aus, 2018, 4') - Musica DZ DeathraysMy Darlin' [Id.] di Edy Szewy (Gbr, 2018, 4') - Musica YsnessNem s das cinzas se renasce [Id.] di Pedro Caldeira e Paulo Graa (Prt, 2018, 4') Musica IndignuPanic! [Id.] di kris verdonck (Bel, 2018, 7') - Musica Diane GracePlastic Hands [Id.] di CJ Baker (Usa, 2018, 4') - Musica LAEPrisioneiro do Futuro [Encruzilhada] di Iuri Nogueira (Bra, 2017 6') - Musica Vivendo do cioTama [Id.] di kamil wjcik (Pol, 2018, 2') - Musica Sobotni RosłThe Arrow of Our Youth [Id.] di Eric Boadella (Usa, 2018, 4') - Musica The Zephyr BonesThe Dancer [Id.] di Anas Desmond (Fra, 2018, 3') - Musica Ut Barley SugarThe Quiet Island [Id.] di Basile Vuillemin (Che, 2018, 4') - Musica DrunkTurn Around [Id.] di Aramayis Hayrapetyan (Arm, 2018, 3') - Musica LucyWild [Id.] di Filip Zaluska (Fra, 2018, 4') - Musica TiwayoYadesh Bekheir [Id.] di Pouria Heidary Oureh (Deu, 2018, 5') - Musica SogandAin't Over [Id.] di Kelsey Boncato (Usa, 2017, 3') - Musica IdesiaAm I Beautiful [Id.] di Shirin Tinati (Usa, 2018, 4') - Musica ShiraBaby love [Id.] di Carlos Ruano & Borja Muoz (Ita, 2018, 6') - Musica Fitness ForeverBeach Pope [Id.] di Carlos Lesmes (Est, 2018, 4') - Musica Kid & the TrashcansDance boys [Id.] di Daniel Cuenca (Ita, 2017, 4') - Musica Fitness ForeverDeficienze [Id.] di Stefano Romano (Ita, 2018, 3') - Musica LamarckEstranei [Id.] di Mara Masarotti e Matteo Dainese (Ita, 2018, 5') - Musica ArturaFar is Here [Id.] di Antonio Zannone (Ita, 2018, 4') - Musica This is not a BrothelPraying|Je Prie [Id.] di Laith Al-Ramahi (Are, 2018, 3') - Musica GhaliaaKeep my baby dancing [Id.] di Valere Amirault (Fra, 2018, 3') - Musica Electro DeluxeMaledette Rockstar [Id.] di Vincenzo Campisi e Antonio Vezzari (Ita, 2018, 4') - Musica MaisieNegaram [Id.] di Shadab Shayegan e Farhad Bazyan (Aut, 2018, 5') - Musica Golnar & MahanNun veco l'ora [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2018, 6') - Musica Ivan GranatinoNunn' cosa [Id.] di Stefano Incerti (Ita, 2017, 5') - Musica FojaOur Garden [Id.] di Pasquale Dipino (Ita, 2018, 3') - Musica Enjoy the VoidShukar Drom [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2018, 4') - Musica o RomTwo Intentions [Id.] di Lucas Campos e Mariana Machado (Bra, 2017, 4') - Musica Izabel SabinoAbout Links (feat. Grigio') [Id.] di Duccio Parisini (Ita, 2018, 5') - Musica Be a BearCiro [Id.] di Johnny Dama (Ita, 2018, 4') - Musica Enzo DongGente do Sud [Id.] di Luciano Filangieri (Ita, 2017, 8') - Musica Terroni UnitiHave you again [Id.] di Ugo Di Fenza (Ita, 2018, 4') - Musica La Terza ClasseI Got over [Id.] di Aleksander Krzystyniak e Przemysław Jurkiewicz (Pol, 2018, 3') Musica Smth on pointJoker [Id.] di Vincenzo Toscano, Mario Stilla e Riccardo Carusi (Ita, 2018, 6') - Musica Mexico86Kite [Id.] di Joo Pombeiro (Prt, 2017, 5') - Musica Nadia SchillingLa leggenda del Superman napoletano [Id.] di Tato Strino, Yulan Morra (Ita, 2018, 4') - Musica Tommaso PrimoMagnolia [Id.] di Daniel Moreno (Esp, 2017, 6') - Musica Rufus T. FireflyNicola [Id.] di Bruno Nappi (Ita, 2016, 5') - Musica Andrea SanninoNo Going Back [Id.] di Matias Vellutini (Bra, 2018, 2') - Musica The YawpersRaketenstart [Id.] di Kirill Abdrakhmanov e Ute Kneisel (Deu, 2018, 4') - Musica DotaRicordo [Id.] di Johnny Dama (Ita, 2018, 2') - Musica Da BlondeSeprame [Id.] di Ane Rodrguez e Lore Monteiro (Mex, 2018, 4') - Musica RobotoStrana La Vita [Id.] di Simone Braca (Ita, 2018, 4') - Musica Fruit Joy Big BandThis Love [Id.] di Sefrdico (Usa, 2018, 3') - Musica TomaPer ildiventa opportuna lindagine nel mondo dei videoclip musicali. Questa forma audiovisiva breve, che mette insieme musica e immagini, diventata un elemento imprescindibile per veicolare e promuovere la musica 2.0Nonostante la fine delle TV musicali il videoclip si rigenerato e grazie alle piattaforme di social networking la diffusione, e la conoscenza di nuovi mezzi e tecniche per la produzione, la quantit e la qualit dei video aumentata. Oramai il processo promozionale, discografico e distributivo del mercato musicale, passa inesorabilmente da questo strumento che veicola rapidamente i contenuti con lo scopo di far apprezzare e approfondire le scelte musicali che gli artisti fanno ai fans o ai mezzi di comunicazione.Leuna sezione che va incontro alla necessit di concedere visibilit e occasione di confronto soprattutto ad una schiera di autori che, per scelta o per altre ragioni, orbitano distanti dai canali istituzionali, preferendo svincolarsi e operare in ambiti e settori pi indipendenti.