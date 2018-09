IL FUOCO INTORNO - Il sistema di antincendi boschivi in Toscana

Una scena di "Il Fuoco Intorno"



16/09/2018, 12:44

La Toscana è una terra straordinariamente affascinante non solo per le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per la sua natura così varia e incontaminata. Il documentario "", diretto daracconta e svela il funzionamento dell’imponente macchina organizzativa che tutela questi territori dal loro nemico più grande: il fuoco.È la natura stessa, impersonificata, ad accompagnare con la sua voce le prime immagini del documentario, definendosi unica e celebrando il suo essere polimorfa. Questa breve introduzione è seguita dalle interviste ai volontari e ad altri operatori sulle attività che svolgono per prevenire e per spengere gli incendi. Non c’è alcun intervistatore o altro tipo di intermediazione tra gli intervistati e la camera. Al soliloquio frontale degli operatori davanti alla cinepresa si sovrappongono talvolta le immagini dell’azione diretta, permettendo così allo spettatore di poter osservare con i propri occhi quanto viene spiegato a voce.Oltre a voler mostrare le modalità di svolgimento di questo tipo di lavoro (con le numerose difficoltà annesse) e far maturare una maggior consapevolezza e sensibilità rispetto ai temi ambientali, il cortometraggio ha interesse nel dar risalto a come la Toscana vanti uno dei migliori e più avanzati sistemi di monitoraggio e tutela del territorio esisenti in Italia.Questo documentario si presenta in un format scolastico volto a illustrare in maniera semplice e senza troppi fronzoli un tema non molto conosciuto ma di fondamentale importanza. Riesce a fare ciò con una durata limitata ma giusta, avrebbe rischiato di annoiare se fosse stato altrimenti.