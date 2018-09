VENEZIA 75 - I vincitori dei Premi Arca CinemaGiovani

07/09/2018, 12:47

Con il consueto giorno di anticipo sui Leoni d'oro, lehanno proclamato i loro vincitori:Werk Ohne Autor di Florian Henckel von DonnersmarckMotivazione: Per la complessitŕ e la ricchezza di elementi di una sceneggiatura che osserva 30 anni di storia attraverso una originale ottica poetica e artistica. Per averci raccontato come l'arte possa cogliere la veritŕ e la realtŕ e aiutarci a interpretare e rielaborare le ferite del proprio passato svelando ciň che spesso agli uomini e agli artisti rimane oscuro. Per averci dimostrato che nel percorso di crescita artistica e personale di ognuno di noi č importante “mai distogliere lo sguardo” ed essere sempre liberi e consapevoli delle proprie scelte perché l'opera piů importante che siamo chiamati a compiere come autori č la nostra vita(una selezione trasversale che attinge da tutte le sezioni competitive presenti alla Mostra del Cinema)Capri-Revolution di Mario MartoneMotivazione: Per aver scelto di raccontare una storia originale e coraggiosa che risulta al contempo attuale e universale per i temi trattati: scienza, fede, arte, cultura e natura dialogano nel film attraverso le parole e le scelte dei personaggi interrogando lo spettatore su cosa sia il vero progresso per l'uomo. Per la perfetta direzione di tutti i reparti che compongono il film, dalla sceneggiatura che scandisce efficacemente la crescita della protagonista, alla fotografia che esalta i colori del paesaggio passando per le musiche e le coreografie che coinvolgono lo spettatore. Perché č un'opera che ci invita attraverso la riflessione e la comprensione di se stessi ad attuare una rivoluzione personale.