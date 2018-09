COME VINCERE LA GUERRA - Il 6 e 7 settembre allo Spazio Oberdan di Milano

Una scena di "Come Vincere la Guerra"



04/09/2018, 14:41

Giovedì 6 (ore 19:00) e venerdì 7 settembre 2018 )ore 16:45) al Cinema Spazio Oberdan di Milano sarà proiettato "" di Roland Sejko.Il regista Roland Sejko (vincitore del David di Donatello del 2013 con Anija – La nave) firma "", film prodotto da Istituto Luce Cinecittà che si muove tra lirismo, analisi storica e capacità evocativa per soffermarsi in particolare sull’intervento americano in Italia nella Grande Guerra: la prima “guerra di comunicazione”, in cui entra il cinema.Nel film compaiono non a caso Griffith, Chaplin, Hemingway e Gramsci, perché la Prima Guerra è stata quella in cui si è consumata ufficialmente l'identificazione tra mitragliatrice e macchina da presa.A partire da una ricerca condotta in collaborazione con la Cineteca del Friuli su rari, straordinari filmati d’archivio di proprietà del NARA e della Library of Congress, il documentario di sofferma su questo momento cruciale del conflitto restituendoci il punto di vista americano. Attraverso le voci di militari, giornalisti e osservatori diversi (tra cui Ernest Hemingway, Antonio Gramsci e il grande regista David W. Griffith) riviviamo la quotidianità della guerra: c’è la violenza che si manifesta non solo nelle azioni militari e nell’inferno della trincea, ma anche nel dolore di un cavallo che affonda nella neve o nello sguardo perduto di un soldato; ci sono il festoso varo di una nave o lo stato di sospensione di una Venezia bellissima e surreale. Ma c’è soprattutto il racconto di una guerra ‘messa in scena’ e ‘ricostruita’ attraverso gli strumenti e i simboli della propaganda – manifesti, bandiere, divise impeccabili, volti puliti e rassicuranti, musica, bar, continui cambi d’abito per mostrare un numero maggiore di soldati – e dove compare per la prima volta in modo sistematico una nuova insostituibile protagonista: la macchina da presa.Alla proiezione di giovedì 6 settembre il regista Roland Sejko sarà presente in sala.