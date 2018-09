VENEZIA 75 - La "Camorra" come la raccontava la tv

Raffaele Cutolo, capo della NCO



Un film di montaggio, un racconto che scava nella memoria televisiva, tra interviste, immagini dai colori forti, volti e voci che appartengono al nostro passato.racconta la "", ma pi che la nascita sul territorio, si focalizza sullinizio del racconto che la tv, la Rai nello specifico, ha fatto di essa, portandola alla luce attraverso i reportage di giornalisti di grande spessore come, capace di affrontare e tenere testa, armato del solo microfono, il re della Nuova Famiglia Organizzata, mettendolo alle corde con domande che oggi, i giornalisti dinchiesta faticano a fare.Il film di Patierno mostra una malavita organizzata che nasce da lontano, col bianco e nero, molto prima che Saviano la racchiudesse in un volume, esaltandone numeri e gesta. Una delinquenza popolare che si organizza per le strade per non fare la fame, capendo che lunione fa la forza e scegliendo la via pi facile per mettere in tasca qualche mille lire e tirare a campare fino a domani. Da l lintuizione di qualcuno di sganciarsi dalla mafia siciliana e organizzarsi in uno (o pi) eserciti per gestire i giri pi grossi.Gli anni 70 e 80 sono quelli della svolta, die di, didetto o animale e dei racconti di, oltre il calcio e 90 minuto, dellper le strade e di una finestra sul mondo che si apre grazie allaLe scelte di Francesco Patierno lascinao poco spazio al montaggio ai panorami, con tanto materiale a disposizione per mettere in scena un racconto che ci fa tornare indietro nel tempo, nei vicoli e nelle immagini di un passato che allora chi faceva tv fu in grado di raccontare con grande maestria.