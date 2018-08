FESTIVAL DU FILM INSULAIRE 18 - In giuria Andrea Inzerillo

21/08/2018, 13:32

Ancora un appuntamento internazionale per il Sicilia Queer Filmfest: il direttore artistico Andrea Inzerillo stato invitato a far parte della giuria internazionale della 18esima edizione delde Groix, che si svolger in Francia dal 22 al 26 agosto 2018 e che dedicher l'intera edizione alla Sicilia e alle sue isole.Il Sicilia Queer filmfest il festival selezionato per rappresentare la Sicilia nelle giornate del festival di Groix in un appuntamento che vedr inoltre il coinvolgimento di registi, musicisti e responsabili della Filmoteca Regionale Siciliana e dell'Institut franais di Palermo invitati a presentare le opere e a raccontare la vitalit culturale e cinematografica della regione.