INVENTA UN FILM XX - I vincitori

Gabriele Marino premiato per "Il Regalo di Alice"



14/08/2018, 19:40

Si č conclusa sabato 11 agosto la ventesima edizione del festival internazionale, organizzata dall’Associazione Culturale Cinema e Societŕ di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio, della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), dell’Amministrazione Comunale di Lenola e della XXII Comunitŕ Montana e con le donazioni di persone sia nel reale e sia online attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso La giuria della serata finale, composta da Simone Isola, Emanuela Panatta, Francesco Apolloni, Simone Di Conza, Walter Lippa e Quintino Di Marco e la giuria delle serate iniziali composta da Liliana Fiorelli, Angela Curri, Cirino Cristaldi, Paolo Mannarino, Giulia Morgani, Giuseppe Pestillo, Sabrina Crocco, Ines Manca, Anna Rita Murano hanno assegnato i seguenti premi nella sezione cortometraggi:Primo premio: “Il regalo di Alice” di Gabriele MarinoSecondo Premio: “Cani di razza” di Riccardo Antonaroli e Matteo NicolettaTerzo Premio: “Rocky” di Daniele PiniMiglior regia: “Il regalo di Alice” di Gabriele MarinoMiglior sceneggiatura: Lorenzo Sepalone per “Ieri e domani” di Lorenzo SepaloneMiglior fotografia: Lorenzo Di Nola per “Piove” di Ciro D’EmilioMiglior attore: Antonio Folletto per “L’avenir” di Luigi PaneMigliore attrice: Gaya Carbini per “Denise” di Rossella InglesePremio Migrantes Sprar Comune di Lenola: “Piove” di Ciro D’EmilioPremio FUIS: “La giornata” di Pippo MezzapesaPremio Messaggio importante: “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco ScotuzziPremio Messaggio importante: “La giornata” di Pippo MezzapesaMiglior colonna sonora: Alessandro Bonfanti per “Rocky” di Daniele PiniMiglior montaggio: Marco Spoletini per “L’avenir” di Luigi PanePremio del Pubblico: “Cani di razza” di Riccardo Antonaroli e Matteo NicolettaMenzione speciale: “Je ne veux pas mourir” di Massimo Loi e Gianluca MangiasciuttiSi č svolta nella serata di venerdě 11 agosto all’Anfiteatro Marino De Filippis di Lenola la premiazione della sezione lungometraggi “Oro invisibile” del 20° festival Inventa un Film, dedicata ad opere non adeguatamente distribuite nelle sale cinematografiche.Diversi i premi assegnati dalla giuria della sezione lungometraggi, composta da Enzo Porcelli, Simone Isola, Enrico Magrelli, Azzurra Martino, Dina Tomezzoli e Max Nardari, dall’organizzazione del festival e dalla giuria popolare presente durante le proiezioni:Primo premio: “Appennino” di Emiliano DanteMiglior regia: Fabio Massa per “Aeffetto Domino”Miglior sceneggiatura: Alfredo Arciero e Alessio Billi per “Il viaggio” di Alfredo ArcieroMiglior documentario: “Essere Gigione” di Valerio VestosoMiglior attore: Francesco Montanari per “Le veritŕ” di Giuseppe Alessio NuzzoMiglior attore: Il cast de “IL viaggio”Miglior attrice: Daniela Poggi per “L’esodo” di Ciro FormisanoMiglior fotografia: Daniele Trani per “Daitona” di Lorenzo GiovengaMiglior colonna sonora: Salvio Vassallo per “Aeffetto Domino” di Fabio MassaMiglior montaggio: Valerio Vestoso per “Essere Gigione” di Valerio VestosoPremio Messaggio importante: : “La cena di Toni” di Elisabetta PandimiglioMiglior film secondo l’organizzazione del festival: “Le veritŕ” di Giuseppe Alessio NuzzoPremio del pubblico: “L’esodo” di Ciro FormisanoPrimo premio: “Negative space” di Max Porter & Ru KuwahataSecondo premio: “Il bacio” di Adriano CandiagoTerzo premio: “Árpád Weisz e il Littoriale” di Pier Paolo PaganelliTerzo Premio: “Cazatalentos” di José HerreraSEZIONE CORTOMETRAGGI “LENOLAFILMFESTIVAL”Primo premio: “Sing” di Kristof DeakSecondo Premio: “Nachtschade” di Shady El - HamusTerzo Premio: “Madre” di Rodrigo SorogayenMiglior regia: “A gentle night” di Qiu YangMiglior sceneggiatura: “Sing” di Kristof DeakMiglior fotografia: Robert Maly per “Sing” di Kristof DeakMiglior attore: Rich Fox per Game di Jeannie DonoheMigliore attrice: Marta Nieto per “Madre” di Rodrigo SorogoyenPremio Messaggio importante: La condena di Marc NadalMiglior colonna sonora: Alejandro Gutierrez per “Un minutito” di Javier MacipeMiglior montaggio: Yaida Yebelli per “Gaze” di Farnoosh SamadiPremio del Pubblico: “9 pasos” di Marisa Crespo e Moisés RomeraSi č svolta nella mattina di venerdě 11 agosto al Cinema Lilla di Lenola la premiazione della sezione scuola del 20° festival Inventa un Film.La giuria composta da Cirino Cristaldi, Ines Manca e Anna Rita Murano ha assegnato i seguenti premi:Primo premio: “Ho visto la luna” del Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale, Luca PiermarteriSecondo premio: “Frutta secca” dell’I.C. 49° Toti – Borsi – Giurleo di Napoli, Giovanni BellottiTerzo premio: “Il branco” dell’Istituto Giulio Cesare Sabaudia, Scuola Primaria Borgo Vodice, Luca Argentesi, Laura ElmonettoPrimo premio: Donne di Andrea MaterniSecondo Premio: Gente di mare di Caterina FarinaTerzo premio: Albachiara di Danilo RuscioQuarto classificato: Cade la neve di Laura DonatiQuinto classificato: Una cittŕ per cantare di Davide Tedesco