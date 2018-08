VENEZIA 75 - Gli appuntamenti dello Spazio FEdS

03/08/2018, 17:10

rinnova la sua presenza in occasione della 75.ma edizione della, in programma al Lido dal 29 agosto all’ 08 settembre 2018. All’interno del proprio Spazio, allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, un calendario ricco di eventi dedicati al mondo della settima arte: incontri con autori e attori – talent italiani e internazionali – dibattiti su tematiche sociali e di attualitŕ rilette in chiave cinematografica, workshop e press junkets. E ancora, anticipazioni di alcune delle numerose iniziative che vedranno protagonista la Fondazione, confronti con istituzioni e associazioni legate al mondo dello spettacolo, approfondimenti e dibattiti rivolti a un pubblico quanto mai variegato composto da giornalisti, addetti ai lavori, studiosi e appassionati di cinema.Per tutto il periodo, la redazione della Rivista del Cinematografo seguirŕ in diretta la kermesse, con servizi in tempo reale live su Cinematografo.it, oltre che sui propri canali social: Twitter cinematografoIT, Facebook cinematografo.it e Instagram cinematografoit.Dal 29 al 31 AGOSTO 201819.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party1 SETTEMBRE 2018· 12.00: Qui č ora. Presentazione del docu-film prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, un lavoro che vuole fare conoscere l’oratorio al di fuori dei confini della Lombardia attraverso un racconto corale della vita che si svolge al suo interno. Storie di persone che vivono l’oratorio e che fanno delle proprie differenze socio-culturali la spinta per un’altra idea di mondo. Intervengono don Samuele Marelli, responsabile di Odielle (Oratori Diocesi Lombarde); Gianmarco Altieri, autore; Giorgio Horn, regista; Andrea Patierno, responsabile Todos Contentos y yo Tambien.· 13.30: Presentazione del contest Digitali e solidali – L’Italia, rete delle buone notizie, concorso per cortometraggi promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione Corriere della Sera Buone Notizie – L’impresa del bene e Fastweb. Durante l’evento saranno presentate le 10 opere finaliste. Sarŕ presente la Giuria di Qualitŕ presieduta dal regista Salvatore Mereu. Conducono Federico Pontiggia, giornalista e critico cinematografico e Giacomo d’Alelio, giornalista e coordinatore del Contest “Digitali e solidali”. Intervengono inoltre mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Anna Lo Iacono, responsabile Corporate Social Responsibility Fastweb, Salvatore Mereu, Gianluca Russo, produttore Rai Movie, e Cecilia Valmarana, Vice Direttore Rai Movie.· 19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party2 SETTEMBRE 2018· 12.00: Presentazione di Finding Vince 400, Festival Internazionale Cinematografico dedicato a San Vincenzo de’ Paoli nel quarto centenario del carisma vincenziano, in programma dal 18 al 21 ottobre a Castel Gandolfo. Intervengono: padre Tomaž Mavrič CM, Superiore Generale della Congregazione della Missione e delle Figlie della Caritŕ; mons Davide Milani, Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo e il regista Andrea Chiodi.· 13.30: Milano a Venezia. Gli eventi milanesi a cui partecipa la Fondazione Ente dello Spettacolo, organizzati con la Fondazione Cariplo e la SIAE.o “Il cinema, la cittŕ, e...”. La Fondazione Ente dello Spettacolo partecipa alla prima Milano Movie Week, organizzata dal Comune di Milano, con un proprio programma di incontri, workshop, rassegne per raccontare la cittŕ attraverso il cinema. Interviene Arianna Errico.o “Periferie digitali”, un progetto realizzato con il contributo di Siae nell'ambito del programma "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura", con corsi di formazione e eventi culturali per portare il cinema nelle periferie di 4 cittŕ italiane. Interviene Angela D'Arrigo.o “Belle speranze. Il cinema italiano e i giovani (1948-2018)”, mostra fotografica itinerante (Milano, dicembre 2018; Roma, gennaio 2019) che restituisce, attraverso l’immaginario cinematografico, l’esperienza politica, sociale e religiosa dei ragazzi italiani (dai 16 ai 29 anni) lungo gli ultimi 70 anni di storia.· 15.00: Da Palladio a Bernini, quando il cinema č arte. Presentazione di due dei titoli piů attesi del listino di Magnitudo Film, la societŕ di produzione cinematografica che ha ridefinito lo standard per promuovere la cultura in Italia e nel mondo attraverso i documentari d'arte. Intervengono: Francesco Invernizzi, AD Magnitudo Film; Gregorio Carboni Maestri, architetto e professore dell'Université Libre di Bruxelles; Lionello Puppi, storico dell'arte; conte Antonio Foscari; Anna Coliva, direttrice della Galleria Borghese di Roma; Luigi Ficacci, Soprintendente Beni Culturali di Lucca e Massa Carrara. Conduce Gianni Canova.· 16.30: Cinemazero e Cineteca del Friuli presentano Le giornate del cinema muto: 37a edizione, 6-13 ottobre 2018 e Fellini 2020: la collezione e gli inediti sul grande Federico dall’archivio di Cinemazero verso il centenario del maestro. Intervengono il direttore del festival Jay Weissberg, il socio fondatore del festival Carlo Montanaro e il coordinatore di Cinemazero Riccardo Costantini.· 19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party3 SETTEMBRE 2018· 12.00: Presentazione della XVIII Edizione di Incontri del cinema d’essai (8-11 ottobre), a cura di ANEC-FICE. Interviene il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. Segue aperitivo.· 13.30: Presentazione della XXII Edizione Tertio Millennio Film Fest, il festival del dialogo interreligioso che si svolgerŕ a Roma dall’11 al 15 dicembre, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il patrocinio del Pontificio Consiglio delle Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Intervengono: mons Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo; Gianluca Arnone, coordinatore Fondazione Ente dello Spettacolo; Marina Sanna, direttore artistico del festival; Claudia Di Giovanni, delegata Filmoteca Vaticana; Costanza Quatriglio, regista; Gianna Urizio, presidente Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi”; Ambra Tedeschi, direttore Centro Culturale Ebraico Il Pitigliani; Lafram Yassine, presidente dell’UCOII; Yahya Zanolo, responsabile Comunicazione del Coreis; Giacomo D’Alelio, responsabile contest Tertio Millennio.· 15.00: Incontro About women/1 – Modera la giornalista Tiziana Ferrario, inviata Tg1 Rai. Intervengono Anna Maria Bernini, politica, Senato della Repubblica; Manuela Lanzarin, Assessore Regionale Veneto; Alessandra Moretti, politica, Regione Veneto; Linda Gilli, Presidente e amministratore delegato di Inaz Srl; Susanna Nicchiarelli, regista. Nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno e promozione della cultura cinematografica in Italia e dell’Italia con la cultura cinematografica, la Fondazione Ente dello Spettacolo promuove un confronto sul significato e le opportunitŕ di essere donna nell’ambito del cinema e della societá.· 16.30: Presentazione del film documentario Il fattore umano. Lo spirito del lavoro. Un viaggio in Italia tra imprese d’eccellenza e i loro protagonisti. Dai viticoltori del Trentino agli operai delle catene di montaggio, dai giovani sviluppatori di start-up, ai chirurghi che testano mani bio-robotiche: un viaggio in Italia, alla ricerca degli uomini e delle donne che lottano per un futuro da costruire insieme nel rispetto dell’uomo. Interviene: Giacomo Gatti, regista del docu-fim.· 19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party4 SETTEMBRE 201811.00: Premio Robert Bresson 2018. Conferimento del Premio Bresson alla regista Liliana Cavani, assegnato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e del Pontificio Consiglio della Cultura. Interviene Liliana Cavani. Presenta Tiziana Ferrario, giornalista Tg1 Rai.Consegna il Premio mons. Nunzio Galantino, Segretario generale CEI (Conferenza Episcopale Italiana), e Presidente dell’Apsa, l’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica.15.00: I 90 anni della Rivista del Cinematografo a Castiglione del Lago: celebrazioni, bilanci e prospettive del piů antico magazine italiano di settore, edito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo (Castiglione del Lago – Perugia, dal 4 al 7 ottobre). Intervengono: mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo; Marina Sanna, vicedirettore della Rivista del Cinematografo; Federico Pontiggia, redattore della Rivista del Cinematografo; personalitŕ di Castiglione del Lago; Elena Mosconi, autrice del libro Nero su bianco – la Rivista del Cinematografo nella storia del cinema italiano, riedizione aggiornata.· 16.30: Siloe Film Festival | 2018. Cinema č narrazione, quindi speranza. Fra Roberto Lanzi, monaco della Comunitŕ di Siloe, e Fabio Sonzogni, direttore artistico del Festival, raccontano l’esperienza della quinta edizione del Siloe Film Festival, dal tema “Sperare nell’Innominabile Attuale”. La manifestazione si č svolta presso il Monastero dell’Incarnazione, Poggi del Sasso (Grosseto), nei giorni 20 – 21 e 22 luglio 2018.· 17.30: Premiazione Starlight Cinema Award, gli annuali riconoscimenti assegnati da una “academy” tutta al femminile a personalitŕ del mondo del cinema e della cultura. Intervengono: l’attrice Carolina Crescentini, la regista polacca Malgorzata Szumowska, la giornalista Stefania Ulivi, la regista Susanna Nicchiarelli, l’associazione WIF-Women in film, la giornalista Angela Prudenzi.· 19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party5 SETTEMBRE 2018· 10.30: Conferenza stampa di presentazione del XXI Religion Today Film Festival - "Nuove generazioni", in programma a Trento dal 4 all'11 ottobre, con i giovani al centro del dibattito e alla guida del Festival. Parteciperanno alla rassegna 62 film da 28 paesi del mondo, selezionati tra oltre 450 iscrizioni. Esplorano credenze, attese e valori delle "nuove generazioni", storie di migrazione e di dialogo interreligioso e lo sguardo “religioni con occhi di donna”. Intervengono: Andrea Morghen, direttore artistico Religion Today Film Festival, Lia Giovanazzi Beltrami, Leone d'Oro per la Pace 2017, Ahmed Zamal, direttore del Dhaka International Film Festival, Armando Lostaglio, critico cinematografico.· 15.00: Incontro About women/2 – Modera la giornalista Tiziana Ferrario, inviata Tg1 Rai. Intervengono Daniela Santanchč, politica, Senato della Repubblica; Maria Elena Boschi, politica, Camera dei Deputati; Alessandra Moretti, politica, Regione Veneto; Cristina Balbo, Direttore Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo; Costanza Quatriglio, regista. Nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno e promozione della cultura cinematografica in Italia e dell’Italia con la cultura cinematografica, la Fondazione Ente dello Spettacolo promuove un confronto sul significato di essere donna nell’ambito del mondo cinematografico.· 19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party6 SETTEMBRE 2018· 13.00: Presentazione di Scarp de' tenis – incontri sulla strada, programma condotto da Giacomo Poretti, prodotto da TV2000 e realizzato da Showbiz insieme con il mensile Scarp de' tenis. Intervengono TV2000, Giacomo Poretti (attore e conduttore), Ranuccio Sodi (regista), Vito Anzaldi (Scarp de' tenis). Modera: Stefano Lampertico (direttore di Scarp de' tenis). Durante l’evento saranno proiettati alcuni spezzoni della prima puntata del programma che andrŕ in onda in autunno su TV2000.· 14.30: Olmi, la liturgia dello sguardo: si ricorda la figura del grande maestro scomparso. Intervengono: Betta Olmi, produttore cinematografico, Cecilia Valmarana, Vice Direttore Rai Movie, Gian Luca Farinelli, Direttore della Cineteca di Bologna, Roberta Torre, regista, Silvio Grasselli, critico cinematografico. Conduce Federico Pontiggia, giornalista de la Rivista del Cinematografo.· 16.30: Anticipazioni sulla XVII Edizione del B.A. Film Festival 2019. Grandi personalitŕ del cinema incontrano il pubblico. Presentazione del "Sistema Cinema". Intervengono Alessandro Munari, presidente B.A. Film Factory, Steve Della Casa, direttore artistico B.A. Film Festival e Luigi Mascheroni, giornalista, De Piante Editore.· 17.30: Presentazione Festival Annecy. Conferenza stampa e presentazione della 36esima edizione di Annecy cinéma italien, storico festival di cinema italiano in Francia. Interviene Francesco Giai Via, direttore artistico. Segue cocktail.· 19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party· 20.30: ARCA Cinemagiovani. Proclamazione del vincitore del “Premio ARCA Cinemagiovani”, Premio Collaterale di Venezia 75. La giuria ARCA Cinemagiovani č composta da ragazzi dai 18 ai 26 anni provenienti da Italia, Francia, Marocco, Tunisia e promossa da ARCA, l'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Enel. Evento riservato ai soli membri della giuria.7 SETTEMBRE 201816.30: ARCA Cinemagiovani. Cerimonia di Premiazione e Festa di ARCA Cinemagiovani e dei soci ARCA, con consegna dei Premi al Miglior Film Internazionale e al Miglior Film Italiano a Venezia 75. Saranno ospiti gli autori, i registi e le delegazioni dei film vincitori. L'evento č aperto ai soli invitati.19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party8 SETTEMBRE 201811.00: Consegna Premi collaterali Venezia 75. Presenta Federico Pontiggia, giornalista della Rivista del Cinematografo19.00: Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party