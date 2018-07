DETETIVES DO PREDIO AZUL 2 - Riprese in Puglia per il film brasiliano

31/07/2018, 09:20

Anche il cinema brasiliano approda in Puglia. Dopo aver ospitato produzioni internazionali provenienti da diversi Paesi (America, Cina, Giappone, Francia, Belgio, Inghilterra e India), la Puglia si prepara ad accogliere in cinema brasiliano. A partire da luned 30 luglio per sei giorni, fino a sabato 4 agosto tra Alberobello, Conversano e Cisternino, inizieranno le riprese del film, lungometraggio tratto dalla serie televisiva di successo brasiliana Detetives do Prdio Azul." commenta il presidente della Regione- "Sono le case di produzione brasiliane Paris Producoes Cinematograficas Ltda. e Gloob And Globo Films, infatti, ad aver scelto la Puglia per le riprese del film, lungometraggio tratto dalla serie tv brasiliana che ha ottenuto un grandissimo successo commerciale in sudamerica lo scorso anno. la prima volta che una produzione proveniente da uno dei Paesi pi grandi al mondo, in termini di superficie e abitanti, sceglie la nostra regione per le riprese di una produzione audiovisiva. Per la lavorazione del film, la produzione brasiliana ha scelto anche una societ di produzione esecutiva pugliese, la Intergea con sede a Gravina in Puglia." spiega lassessore allIndustria turistica e culturale della Regione Puglia- "".Il direttore generale di Apulia Film Commissionprecisa che:”.