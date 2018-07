GIORNATE DEL CINEMA LUCANO - Le grandi stelle del cinema e della musica al festival di Maratea

Janet DeNardis e Beppe Convertini



30/07/2018, 13:11

A Maratea dal 24 al 29 Luglio 2018 si sono svoltecon grande affluenza di pubblico e la presenza di grandissime stelle della musica e del cinema italiano e internazionale.Accorsi a Maratea tantissimi giovani per incontrare le stars musicali e del web arrivate a Maratea durante la manifestazione: da Giovanni Caccamo a Michele Merlo, da Achille Lauro allattesissimo Fabio Rovazzi che ha conquistato anche i pi grandi grazie ad una lunga e interessante intervista con La Giornalista Janet De Nardis. Gi conosciuta dai giovani per essere la fondatrice e direttrice del Roma Web Fest, l'appuntamento annuale per i Millennials e Nerd di tutto il mondo, Janet ha condotto magistralmente lo spazio giovani che apriva ogni serata del festival. Il Successo di questedizione del Premio Maratea e imputabile anche alle masterclass con registi del calibro di John Landis e Paolo Genovese. Landis noto per aver diretto Un lupo mannaro americano a Londra e The Blues Brothers, lanciando non solo John Belushi, protagonista di quel film di successo, ma anche Eddie Murphy, interprete di Una poltrona per due e Il principe cerca moglie stato intervistato da Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Durante l'incontro ha deliziato il pubblico parlando della sulla sua carriera e raccontando i trucchi del mestiere ai giovani filmmakers della Basilicata che porteranno con loro il ricordo di questa giornata indimenticabile.Paolo Genovese ha spiegato l'importanza di una sceneggiatura, ribadendo pi volte che ogni singola parola "deve essere quella giusta". Cittadinanza onoraria e premio alla carriera per Sophia Loren che ha apprezzato le bellezze locali. Tra gli altri artisti che si sono alternati sul palco di Maratea non possiamo non citare Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino, Isabella Ferrari, i produttori Marco Belardi e Andrea Occhipinti, lattrice Caterina Shula, il campione del mondo Paolo Rossi, Carolina Rey, Claudio Guerrini, Christian Marazziti, la cantante Micaela, Antonio Monda direttore della festa del Cinema di Roma, Sofia Bruscoli, Savino Zaba, le gemelle Squizzato, Donatella Finocchiaro, Beppe Convertini, Giovanni Caccamo il direttore del Tg1 andrea Montanari e molti altri...