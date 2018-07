SESTRIERE FILM FESTIVAL VIII - Dal 28 luglio al 4 agosto

Sestriere Film Festival 2018



19/07/2018, 14:45

L’ottava edizione del2018, evento internazionale dedicato al cinema di montagna, si terrŕ a Sestriere presso il Cinema Fraiteve dal 28 luglio al 4 agosto.Č previsto inoltre un gran finale musicale domenica 5 agosto alle 11,30 presso il Rifugio Alpette. Il concerto, dal repertorio internazionale, vedrŕ la vocalist Gabriella Mazza accompagnata alla chitarra dal Maestro Paolo Manzolini.Organizzato da Associazione Montagna Italia, in collaborazione con Comune di Sestriere, Consorzio Turistico Via Lattea, Cai Regione Piemonte, Cittŕ Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, il Festival del cinema di montagna piů alto d’Europa a 2.035 metri ha sempre trovato un ottimo riscontro sia da parte dei media che del pubblico che seguono con interesse ed entusiasmo.Chiuso al 31 maggio il bando internazionale per la ricezione di film legati al tema della montagna da parte di registi e case di produzione di tutto il mondo. Sono giunte oltre 150 opere tra le quali la Commissione di selezione ne ha scelte 22.La Giuria che sceglierŕ i film vincitori č composta da Piero Carlesi in qualitŕ di Presidente con Giovanni Verga e Nicola Bionda.Oltre ai film selezionati, ogni serata si aprirŕ con la proiezione delle quindici fotografie aventi come tema l’ambiente montano, selezionate tra tutte quelle che si sono iscritte al concorso fotografico promosso dal Circuito “Spirit of the mountain”, Network di Festival creato da Associazione Montagna Italia di cui Sestriere Film Festival fa parte.Saranno due i film fuori concorso che apriranno e chiuderanno il Festival e che vedranno il grande alpinista Reinhold Messner nel ruolo di regista: “Still alive”, grazie alla collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai e “Holy mountain”.Tra gli ospiti: lo scrittore Giancarlo Pavan che presenterŕ il libro “Aspettami sulla cima”, il Comando delle Truppe Alpine che mostrerŕ un filmato realizzato recentemente in 5 Torri, sulle Dolomiti, l’Ente di Gestione dei Sacri Monti che, attraverso due opere, illustrerŕ il contesto montano in cui si trovano i Sacri Monti e l’Archivio Nazionale Cinema Impresa - Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia grazie al quale potremo visionare dei filmati storici locali.L’inizio delle serate č previsto per le ore 21.00 al Cinema Fraiteve, l’ingresso č gratuito.Il Festival č inserito nella “Settimana della Montagna” del Comprensorio della Via Lattea che prevede diversi appuntamenti tra cui segnaliamo “Cammina con il Festival”, otto escursioni mattiniere in passeggiata con l’accompagnamento dell’istruttore di Nordic Walking Roberto Miletto, in collaborazione con le Guide Alpine del Piemonte. La partenza č prevista alle ore 9.30 presso la nuova sede dell’ATL.