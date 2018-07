NICE USA 28 - Dal 29 novembre al 8 dicembre

NICE USA



22/07/2018, 11:34

Il( New York, San Francisco, Washington e Philadelpia) si svolgerà dal 29 novembre al 8 dicembre 2018.Da quest’anno N.I.C.E. ha rinnovato la sua strategia portando 7 opere (1° e 2°) prime in concorso.L’apertura e la chiusura sono dedicati alla Toscana: L’Opening Night è dedicata al film"" del regista Franco Zeffirelli e nella Closing Night ci saranno il documentario di Walter Bencini "" e un’opera contemporanea di un regista toscano.Venerdì 14 dicembre il film più votato sarà proposto in sala come serata del Premio N.I.C.E Città di Firenze, ed inoltre ci sarà la Giuria degli studenti per il miglior film a conclusione dei festival di autunno.