ShorTS 2018 - I vincitori

ShorTS International Film Festival



07/07/2018, 20:30

Si conclusa sabato 7 luglio, con la cerimonia di premiazione in piazza Verdi alle ore 20.30 la. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori 2018 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici.- ha commentato la direttricemiglior cortometraggio votato dalla giuria composta da Virna Gioiellieri, Emanuele Nespeca, Chiara Nicoletti e Veronica Pivetti viene assegnato aMatria di Alvaro Gago (Spagna, 2017)con la seguente motivazione: Grazie ad una regia matura e ad uninterprete meravigliosa il film restituisce visivamente l'ansia, la tensione e l'attenzione con cui questa mamma eroica protegge l'esistere della sua famiglia, contro tutto e contro tutti. E la routine quotidiana diventa un Cerbero a tre teste contro il quale faticare a sopravvivere, proprio a causa della pi banale delle banalit, la vita. Il film colpisce per la capacit di ribaltare il concetto di Patria in appunto Matria, restituendo il ritratto della quotidianit di una donna, mamma, nonna, moglie, lavoratrice che diventa leroe capace di reggere tutta la struttura familiare e sociale che la circonda.miglior cortometraggio italiano viene assegnato aA Christmas Carol di Luca Vecchi (Italia, 2017)con la seguente motivazione:"Per aver saputo raccontare in pochi minuti una favola nera di alta intensit emotiva portando al massimo livello qualitativo tutti gli elementi espressivi in dotazione ad un autore: messa in scena, dialoghi, interpretazioni, fotografia e montaggio."miglior cortometraggio non distribuito viene assegnato a9 pasos di Marisa Crespo Abril, Moiss Romera Prez (Spagna, 2017)miglior cortometraggio italiano votato dai detenuti della Casa Circondariale di Trieste viene assegnato aJe ne veux pas mourir di Massimo Loi, Gianluca Mangiasciutti (Italia, 2017)con la seguente motivazione: "Sullo sfondo una messa in scena al tempo stesso cruda e onirica. In primo piano, raccontato con un abile pianosequenza, un tragico spettacolo a cui nessuno vuole assistere. Al centro una bambina, che un gesto potente ed empatico, squarcia il velo dellindifferenza e ci obbliga ad interrogarci sul nostro senso di umanit. Per la profondit dello sguardo e lintensit della narrazione il Premio Oltre il Muro viene assegnato a Je ne veux pa mourir di Massimo Loi e Gianluca Mangiasciutti."Menzione speciale della Giuria di Oltre Il Muroviene assegnato aIl legionario di Hleb Papou (Italia, 2017)con la seguente motivazione: "Per una sceneggiatura che guarda linterno di un conflitto famigliare, culturale e politico, per aver svelato come il potere assimila e cannibalizza lidentit e lanima dellindividuo".miglior cortometraggio votato dal pubblico viene assegnato aFantasia di Teemu Nikki (Finlandia, 2016)miglior montaggio italiano viene assegnato aTwinky Doos Magic World di Alessandro Izzo (Italia, 2017)con la seguente motivazione: "Il montaggio di questo corto si distingue per la credibilit che riesce a fornire a questo piccolo film di genere. Con il montaggio d'archivio, che getta le fondamenta per un'atmosfera fantasmatica, e con il ritorno cadenzato dalle inquadrature si riesce a costruire uno spazio ben circoscritto al limite del claustrofobico e un pathos delirante affine all'incedere dei personaggi. Tra giochi, flashback e allucinazioni ci sembra di essere in una delle giostre del parco giochi."miglior lungometraggio votato dalla giuria composta da Marco Alessi, Daniele Orazi, Elena Radonicich, Sydney Sibilia e Giovanna Taviani viene assegnato aHappy Winter di Giovanni Totaro (Italia, 2017)con la seguente motivazione: Dopo una lunga discussione dettata da una selezione di film estremamente eterogenei che spazia dal cinema di genere, a quello di impegno sociale, dallanimazione al documentario e che ci ha messo in notevole difficolt abbiamo deciso di premiare un film che regala nuova luce al genere cui appartiene con sguardo divertente e divertito, che ha il merito di aprire un cinema di nicchia ad un pubblico pi ampio. Riesce in questo grazie ad unestetica di linguaggio e messa in scena di grande impatto e grazie ai suoi personaggi che restano impressi e che come in tutte le opere riuscite creano unempatia immediata. La speranza che questo premio possa attirare lattenzione di chi distribuisce i film e incuriosire verso quel genere ancora visto come un fratello minore del cinema di finzione.miglior lungometraggio votato dal pubblico viene assegnato aHappy Winter di Giovanni Totaro (Italia, 2017)miglior produzione viene assegnato aHappy Winter di Giovanni Totaro (Italia, 2017)con la seguente motivazione: Happy Winter di Giovanni Totaro in primis un film godibile e innovativo nel panorama italiano ma questo premio dedicato non solo alla qualit del risultato ma al percorso produttivo. Produrre un Film come HW non semplice. Il progetto stato presentato dallautore a IDS Academy, dove ha vinto il premio miglior progetto accedendo a IDS|MIA 2015 per il pitch dove la societ Indyca lo ha preso in sviluppo e, in seguito, il film ha vinto il premio sviluppo MISE, oltre che veder definito il sales agent Deckert Distribution con un MG a supporto della produzione. A gennaio 2016 il progetto stato presentato al Piemonte doc film fund e nel catalogo Slate Media di Indyca per completare il budget di sviluppo. Inizia lo sviluppo e viene definita la collaborazione con la societ che gestisce lo stabilimento balneare di Mondello con un cofinanziamento e in kind. Viene anche fatta richiesta al Mibact come OPS. A maggio 2016, Il progetto riceve il sostegno del Piemonte Doc FF ed selezionato ai pitch di HotDocs dove vince come miglior progetto il Cuban Hat. Ottiene il sostegno Mibact OPS e Rai Cinema prima dell'inizio della produzione e Piemonte Doc FF Produzione e Regione Sicilia. Viene confermato il contratto con I Wonder Pictures per la distribuzione italiana. A dicembre 2016, agli Atelier di Milano Film Network, vince un premio destinato alla post produzione. Il progetto, terminato, viene selezionato a Venezia 2017 (Official Selection, non in competition) guadagnando finalmente anche laccesso al 25% di credito dimposta sulle spese di produzione. Questo per dare unidea del lavoro che comporta fare un film cos e di cosa stiamo premiando. Un film selezionato nei pi prestigiosi festival di documentari internazionali tra cui IDFA, Vision du Reel e HotDocs. Attualmente ancora in giro per diversi festival in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. Un film venduto in Svezia, Israele, Finlandia, e in trattativa con PBS (Point of View). Complimenti quindi a Indyca che vince una sfida produttiva complessa ottenendo anche un risultato artistico e commerciale di livello.miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, composta da Luigi Abiusi, Massimo Causo e Adriano De Grandis viene assegnato aLa terra dellabbastanza di Damiano e Fabio DInnocenzo (Italia, 2018)con la seguente motivazione: Per l'efficacia nell'intrecciare registri e materiali differenti dal reperto realistico, al noir, alla resa espressionista riuscendo allo stesso tempo a offrire una rappresentazione coerente e congrua con il contesto sociale, la dimensione psicologica dei personaggi e un'estetica del genere originale nelle sue derivazioni classiche.miglior sceneggiatura viene assegnato aLa terra dellabbastanza di Damiano e Fabio DInnocenzo (Italia, 2018)con la seguente motivazione: Per la loro scrittura affilata, deragliante e acida che descrive un paesaggio di "banlieu" italiana dove un gruppo di giovani trascinano la loro esistenza verso un epilogo che non pu essere dei migliori, il premio va a Damiano e Fabio D'Innocenzo. Lontano dagli stereotipi sull'emarginazione sociale, quello che prorompe dalla sceneggiatore de La terra dell'abbastanza una livida fotografia non semplificata delle nostre periferie, immagine tridimensionale delle anime che le abitano, nitido e implacabile specchio della contemporaneit.miglior cortometraggio VR votato dalla giuria composta da Emilio Cozzi, Txema Muoz e Omar Rashid viene assegnato a:Remember dI George Kacevski (Australia, 2016)con la seguente motivazione: "Per essere riuscito a raccontare in pochi minuti, attraverso un'esperienza soggettiva, in modo metafilmico le potenzialit narrative della realt virtuale, facendo riflettere sulle criticit del nostro tempo e su cosa minacci, oggi, il valore dei ricordi, della solitudine e dell'identit."miglior cortometraggio VR viene assegnato ex aequo aThe Dream Collector di Mi Li (Cina, 2017)Con la seguente motivazione:Perch partendo da un racconto di animazione di grande qualit spinge la curiosit dello spettatore in una suggestiva dimensione di fantasia virtualeLifeline di Victor Michelot (Francia, 2017)Con la seguente motivazione: Perch proietta lo spettatore in una bolla emotiva in cui lo spazio e il tempo si confondono dando vita ai soli sentimenti.miglior cortometraggio viene assegnato aDumbheads di Matic Perčič (Slovenia, 2018)miglior cortometraggio viene assegnato aChange your planet di Julia Bobkova (Russia, 2017)miglior cortometraggio viene assegnato aDumbheads di Matic Perčič (Slovenia, 2018)con la seguente motivazione: "Perch divertente, ricco di gag e ha un una storia dal ritmo che travolge, i personaggi e gli ambienti sono colorati e creano un universo originale".miglior cortometraggio viene assegnato aRunning Lights di Gediminas Siaulys (Lituania, 2017)con la seguente motivazione: "Abbiamo apprezzato la invasione visiva del regista di raccontare la vita e la morte con questo film di animazione: una lepre da inizio a tutto anche alla riflessione su cosa accade al nostro corpo quando il cuore non batte pi. Si ride e si piange: molto emozionante e commovente!"Matteo RovereSharon CarocciaCon la seguente motivazione: Per aver portato la bellezza del capoluogo giuliano nelle case di milioni di italiani e nel mondo.