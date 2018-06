MIX MILANO 32 - Dal 21 al 24 giugno

Mix Milano



18/06/2018, 15:19

Edizione numero 32 per il FestivalMIXMilanodi Cinema Gaylesbico e Queer Culture dal 21 al 24 giugno nella storica sede del Teatro Strehler a cui si affianca la nuova location del Teatro Studio Melato. Dando il via ufficiale alla Pride Week milanese, le due sedi del festival si animeranno di proiezioni, musica ed eventi allinsegna dellinclusione di tutte le identit e del motto L [email protected] non esclude l [email protected] , elaborato nel Manifesto scritto insieme al Gruppo Giovani di Gay Statale. Per il secondo anno di fila, inoltre, tutti gli appuntamenti del festival sono ad ingresso gratuito con tessera dellAssociazione Culturale MIX Milano perch chi ama davvero condivide.Organizzato daAssociazione CulturaleMIXMilano con ilPatrocinio del Comune diMilano econ ilcontributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune diMilano, il festival ideato da Giampaolo Marzi, diretto e prodotto da Debora Guma, Rafael Maniglia e Andrea Ferrari. La selezione dei film e la programmazione è realizzata in collaborazione con IMMAGINARIA,International Film Festival of Lesbians and other Rebellious Women.Come da tradizione, il festival incoroner le sue nuove Queen, due figure di spicco del nostro panorama artistico. Dopo nomi del calibro di Serra Yilmaz, Anna Mazzamauro, lalmodovariana Carmen Maura, le milanesi Angela Finocchiaro, Lella Costa e Franca Valeri, la felliniana Sandra Milo e le ragazze della tv Cinzia Leone e Geppi Cucciari, nella serata di venerd 22 giugno ad ereditare il titolo di Queen of Comedy sar Iaia Forte, la nota attrice napoletana, poliedrica interprete teatrale e cinematografica. A Syria andr invece il titolo di Queen of Music durante la serata dinaugurazione gioved 21 giugno.La 32esima edizione prende il via gioved 21 giugno con lopera, fuori concorso, Favola di Sebastiano Mauri, adattamento cinematografico dellomonimo spettacolo scritto e interpretato da Filippo Timi. Commedia dissacrante sul tema dellidentit, il film racconta la storia di due casalinghe Mrs Fairytale (Filippo Timi) e la sua migliore amica Mrs Emerald (Lucia Mascino) nellAmerica degli anni Cinquanta. Prodotto da Palomar con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital, il film sar presentato in sala da Sebastiano Mauri e Filippo Timi prima di uscire in sala come evento speciale solo il 25, 26, 27 giugno. Special guest della serata inaugurale anche la fascinosa attrice e performer Drusilla Foer.Grandi ospiti sul palco del MIX sono attesi e attese anche durante la serata di chiusura, domenica 24 giugno, che accoglier la regista Trudie Styler, moglie di Sting e il giovane attore Alex Lawther (The End Of The F***ing World) protagonista di Freak Show. Opera prima presentata allinterno della rassegna Alice nella Citt alla Festa del Cinema di Roma, il film un inno allinclusione e allaccettazione che vede Billy Bloom, teenager glam and proud, deciso a conquistare il titolo di reginetta della scuola contro ogni pregiudizio dei compagni di scuola. A fare la sua incursione sul palco del festival durante lultima serata, anche la controversa star del web Martina DellOmbra.Una selezione di 50 titoli suddivisi nelle tradizionali sezioni Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi, sar valutata da tre giurie composte da esperti/e e critici/che di cinema che sceglieranno le migliori opere cinematografiche a tematica LGBT. Anche il pubblico potr esprimere la propria preferenza eleggendo il Miglior Lungometraggio attraverso lAPP ufficiale del Festival Mix Milano 2018 per smartphone e tablet, scaricabile direttamente dagli store. Mentre il magazine online Cultweek assegner una menzione speciale ad uno dei lungometraggi in concorso.Un ulteriore riconoscimento, questanno, sar offerto da laF - tv del Gruppo Fetrinelli (canale 135 Sky) - che da sempre attenta ai temi dellinclusione e della valorizzazione delle diversit, parteciper al Festival con la consegna del Premio MIX laF al miglior documentario in concorso - che vede in palio la messa in onda del vincitore sul canale, e con lanteprima nazionale in sala dellultimo episodio di Love Me Gender (domenica 24 giugno ore 18.00, Teatro Studio Melato). Tra le altre nuove media partnership di questa edizione, anche Sky Cinema e Sky Arte sosterranno il MIX con varie attivit: dal 21 al 24 giugno Sky Cinema Hits dedicher la sua prima e seconda serata al ciclo LGBT Pride, proponendo film che affrontano varie tematiche delluniverso gay, lesbico, bisessuale e transgender mentre venerd 22 giugno alle ore 20.00 presso il Teatro Studio Melato, Sky Arte presenter fuori concorso al festival il primo episodio del documentario Gay Revolution Il secolo arcobaleno, il racconto degli anni nascosti della cultura gay prima della celebre rivolta dello Stonewall.LUNGOMETRAGGIFanno parte del Concorso Lungometraggi del 32 Festival MIX Milano 14 opere di cui 3 anteprime italiane e unanteprima assoluta.Temi come il bullismo, il coming out e laffermazione della propria identit allinterno della societ e del nucleo familiare emergono in molti dei titoli selezionati. In anteprima assoluta la commedia romantica Just Friends (22/06 ore 20.45) dellolandese Ellen Smit narra la relazione amorosa tra il siriano Yad e il giovane Joris, vittime del giudizio delle rispettive figure materne. La scoperta di s e lo scontro con lambiente familiare sono temi comuni anche a due delle anteprime italiane di questa edizione, provenienti dallultima Berlinale. Il lungometraggio desordio della regista israeliana Tsivia Barkai Yacov, Para Aduma (22/06 ore 19.00) una storia di fede e identit sullo sfondo della Gerusalemme odierna, in cui la giovane Benny alla scoperta della propria sessualit si trova a confrontarsi con un padre devoto e integralista. La protagonista Avigayil Koevary sar presente in sala. Il dramma rurale argentino-cileno Marilyn, opera prima di Martn Rodrguez Redondo (22/06 ore 22.30), parte invece da un caso reale come spunto per narrare la storia di Marco, detto anche Marilyn, giovane omosessuale che abita in un piccolo paese vicino a Buenos Aires. Anche il film canadese Porcupine Lake di Ingrid Veninger (24/06 ore 15.00) una storia di formazione ambientata durante una calda estate nel Nord dellOntario che racconta la dolce amicizia tra Bea e la turbolenta Kate.Dal Festival di Cannes arriva Un conteau dans le coeur di Yann Gonzalez (23/06 ore 20.30), uno dei registi pi significativi del cinema queer contemporaneo e gi ospite del festival con i suoi precedenti lavori. Il suo thriller ambientato nel mondo della pornografia parigina di fine anni Settanta vede la splendida Vanessa Paradis nei panni di una produttrice di film per adulti che dovr vedersela con la fine di un amore e un pericoloso serial killer che uccide i suoi attori. Al festival non poteva mancare anche il vincitore del Teddy Award come miglior film a tematica LGBT, Tinta Bruta di Felipe Matzembacher e Marcio Reolon (22/06 ore 17.45). Acclamato dalla critica internazionale, il dramma brasiliano narra una storia ipnotica intrisa di melanconica sensualit che vede come protagonisti Pedro e Leo, due giovani alla ricerca damore e accettazione.Tre intense storie damore sono invece al centro di tre delle opere a regia femminile: presentato al Toronto International Film Festival e film dapertura dellultimo London LGBT Festival, My Days of Mercy di Tali Shalom-Ezer (24/06 ore 18.30) ha come protagoniste le brillanti Ellen Page e Kate Mara al centro di una storia damore e di diritti civili sullo sfondo delle manifestazioni contro la pena di morte. Dallultimo International Film Festival di Rotterdam, lopera prima della giovane regista polacca Olga Chajdas Nina, un dramma al femminile che racconta la difficile attrazione tra Nina e Magda, la prima intrappolata nel ruolo di moglie allinterno di un matrimonio alla deriva mentre alla seconda, energica e libera, viene chiesto di fare da madre surrogata. La giovane attrice Eliza Rycembel sar presente in sala. Da citare anche Montana (22/06 ore 21.00) della regista israeliana Limor Shmila, che racconta la storia di Efi e della sua relazione con Karen, una donna sposata e madre di due bambine.Tra gli altri titoli in programma: lesilarante Sensitivity Training di Melissa Finell (23/06 ore 20.30), terza anteprima italiana in concorso, che segue la riabilitazione della microbiologa misantropa Serena Wolfe da parte della solare Caroline attraverso un allenamento alla sensibilit; il comedy-drama Venus (24/06 ore 16.40) acclamato nei pi importanti festival internazionali, che sar presentato in sala dalla regista canadese Eisha Marjara e dal produttore Joe Balass, una storia sul concetto di famiglia e su ci che davvero costituisce una famiglia e una casa; lesordio alla regia del canadese Drew Lint, presente in sala, con M/M (23/06 ore 19.00), thriller intrigante e mimetico che narra lossessione di Matthew per Matthias e infine lironico, audace e pop, Postcard from London di Steve McLean (22/06 ore 22.30), viaggio del bellissimo Jim dalla provincia dellEssex a Soho dove ben presto diventa la musa pi desiderata e richiesta degli artisti londinesi.DOCUMENTARISette le opere selezionate per il Concorso Documentari tra cui unanteprima italiana e uneuropea, che riflettono i segnali di tendenza intorno al tema dellidentit.In anteprima italiana al MIX, The Passionate Pursuit of Angela Bowen di Jennifer Abod (23/06 ore 16.00) limperdibile ritratto della ballerina americana Angela Bowen e del suo impegno, durato pi di sei decadi, a sostegno delle arti, dei diritti delle donne di colore e della causa LGBT. Il documentario sar preceduto dalla proiezione di Love the Sinner di Jessica Devaney e Geeta Gandbhir, opera commovente ed intima che esplora le connessioni tra il cristianesimo e lomofobia, allalba della strage avvenuta nel 2016 al club Pulse di Orlando. Appassionante racconto per immagini della storia del cinema lesbico dagli anni Settanta ad oggi, Dykes, camera, action! di Caroline Berler (22/06 ore 15.00) sar presentato in anteprima europea. Tra le varie testimonianze figurano celebri registe come Barbara Hammer, Su Friedrich, Rose Troche, Cheryl Dunye, Yoruba Richen, Desiree Akhavan e Vicky Du. Attraverso un ritmato montaggio di filmati provenienti dallarchivio del British Film Institute e alla colonna sonora firmata da John Grant, Goldfrapp e Hercules and Love Affair, anche Queerama di Daisy Asquith (24/06 ore 20.00) ci riporta indietro nel tempo per ripercorre un secolo di storia del movimento LGBT inglese.Vincitore del Teddy Award come miglior documentario, Bixa Travesty di Claudia Priscilla e Kiko Goifman (23/06 ore 17.40) il ritratto confidenziale e profondo di Linn Da Quebrada, performer trans-pop proveniente dalle favelas della periferia di San Paolo, divenuta celebre grazie alla creativit delle sue performance. Restiamo nel mondo dello spettacolo con MATANGI / MAYA / M.I.A. di Stephen Loveridge (23/06 ore 22.30) distribuito in Italia da I Wonder Pictures e in uscita prossimamente come evento I Wonder Stories 2019. Presentato in anteprima mondiale allultimo Sundance Film Festival e in anteprima italiana come evento di lancio del Biografilm Festival International Celebration of Lives 2018, racconta linarrestabile ascesa di Maya Arulpragasm, nome dorigine di M.I.A, celebre popstar di fama internazionale di origine tamil, da giovane immigrata nella Londra dei primi anni novanta al suo grande successo.Completa il Concorso Mr. Gay Syria di Ayse Toprak (22/06 ore 16.00), inusuale racconto dellimpresa di due rifugiati siriani, Husain e Mahmoud, che cercano di partecipare al concorso internazionale Mr Gay World; se limpresa riuscisse, sarebbe la prima volta che un ragazzo siriano partecipa ad un evento pubblico esponendosi davanti al mondo come parte della comunit LGBT. La proiezione organizzata in collaborazione con lAssociazione Il Grande Colibr e sar introdotta da Sumaya Abdel Qader, prima consigliera comunale di origine islamica del Comune di Milano nonch autrice del romanzo Porto il velo, adoro i Queen".CORTOMETRAGGIIl Concorso Cortometraggi questanno presenta due sezioni che saranno interamente proiettate al Teatro Studio Melato. Lez Shorts comprende 16 opere tra cui la maggior parte in anteprima italiana, suddivise in due appuntamenti, Unveiled il 23/06 alle 22.00 e Listen! il 24/06 alle 16.30. Tra i lavori in concorso spiccano: Y della regista tedesca Gina Wenzel, storia di Laura, giovane ragazza annoiata proveniente da una famiglia benestante che ruba per gioco ma che dallincontro con Safi, in fuga dalla sua terra dorigine, trover lo spunto per riflettere; il canadese Marguerite di Marianne Farley, che narra il risveglio di desideri e passioni di Margherita, una donna diabetica di settantanni, nei confronti della sua infermiera Rachel; e le appassionanti storie legate dal confronto tra le protagoniste e il loro passato nei tre cortometraggi italiani in concorso Una Semplice Verit di Cinzia Mirabella, Green Tea di Chiara Rap e UP! UP! UP! di Laura Giannatiempo. Laltra sezione Queer Shorts composta da 10 opere, suddivisa in tre appuntamenti: Strings Attached il 23/06 alle 15.00, Early Trouble il 24/06 alle 15.00 e Gender Obliviator il 24/06 alle 19.00. Da segnalare litaliano Due volte di Domenico Onorato che sar presente in sala, un piccolo film contro la violenza di genere, il bullismo e lomofobia e O En-tes Vous, Joo Pedro Rodrigues? ultimo lavoro del regista portoghese Joo Pedro Rodrigues, autore di The Ornithologist, prodotto dal Centre Pompidou. Un lirico autoritratto in cui il regista guarda al suo passato per meditare sulle persone e le esperienze che hanno contribuito a plasmare la sua visione e la sua voce. A completare la sezione Cortometraggi lappuntamento con Cant stop the music curato da Speed Demon Queerzine con la partecipazione speciale di Eurocrash (24/06 alle 22.00), la selezione di video musicali che esplora il rapporto tra musica ed immagine queer.MIXOFFCome per le edizioni passate, non solo Cinema ma anche Musica, Letteratura e Arte troveranno spazio durante le giornate del festival. Si parte venerd 22 giugno in Scatola Magica alle 17.00 con la tavola rotonda Love is Love, a cura di Libreria Antigone e moderata da Massimo Basili, che riunir autrici ed autori di storie queer e presenter lomonima antologia di fumetti pubblicata in Italia da Renbooks. Alle 18.00 segue lomaggio a Milano di Animanera con la performance sonora A/P After Party con testo di Simone Bisantino, voce di Angelo Di Genio, regia di Aldo Cassano e sound design di Antonio Spitaleri. Sabato 23 giugno alle 16.00 verr presentato il progetto che ha generato la rivista autoprodotta Il Buco mentre alle 17.00 il giornalista Paolo Armelli ci condurr alla scoperta di tre romanzi molto differenti fra loro che riflettono varie sfumature del mondo lgbt: Larte di rialzarsi di Salvatore Falzone (Marsilio); Lamore migliora la vita di Angelo Longoni (Giunti) e Il caso Kellan di Franco Vanni (Baldini Castoldi). Durante il festival inoltre, nellatrio del Teatro Strehler sar possibile recarsi al bookshop a cura della Libreria Antigone e della casa editrice indipendente Il dito e la luna, e visitare la mostra con le opere vincitrici di Famolo Libero, concorso artistico-letterario a tema erotico a cura delle associazioni GayStatale e Rete della Conoscenza.Tra le attivit collaterali, continua la collaborazione del Festival MIX Milano con Milano Film Network nellambito di In Progress MFN, il primo laboratorio produttivo finalizzato allo sviluppo di progetti audiovisivi rivolto a giovani registi, che vedr questanno lassegnazione di una borsa di sviluppo al progetto che meglio affronta il tema della identit di genere.