CITTA' SLOW - Il 27 giugno a Parigi

03/06/2018, 10:57

MercoledìÌ 27 giugno 2018 alla ore 19:30, al Mairie du 13e arrondissement a Parigi (Francia), sarà proietttao il filmdoc "" di Piero CannizzaroUn’altra idea di città per immaginare una vita diversa e un nuovo rapporto con il mondo: è il progetto delle “città lente” che celebrano le virtù di un tempo libere dalla frenesia della nostra quotidianità. "", chiamata anche «rete internazionale delle città del vivere bene», è una comunità di città che dal 1999 si impegnano a rallentare il ritmo della vita dei loro cittadini. Questa mobilitazione si inserisce all’interno del movimento di decrescita economica e di un nuovo urbanismo. Per raccontare questa appassionante avventura, il documentarista Piero Cannizzaro ha soggiornato a Levanto, Massa Marittima, Greve in Chianti e Cisternino. Il suo documentario Città Slow [Italia, 2010, 60’, vostf], traccia un ritratto appassionante di un’Italia controcorrente per la quale la valorizzazione del patrimonio passa necessariamente attraverso lo sviluppo della solidarietà, dell’accoglienza e dell’ascolto. Il regista dialogherà nel corso della serata con Marco Boschini, fondatore e direttore del Festival della Lentezza di Colorno in Italia, l’antropologo David Le Breton, l’archittetto Roland Castro e Giorgio Bonacci de Città Slow France.