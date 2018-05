LORELLO E BRUNELLO - Dal 16 al 21 maggio a La Compagnia di Firenze

Una scena di "Lorello e Brunello"



" sono due fratelli che vivono in Maremma, a Sovana, portando avanti con caparbietà la loro vita da allevatori e contadini, alla vecchia maniera, come è nella tradizione di famiglia. Nei 100 ettari di terra, con 400 percore da badare e i maiali da allevare, si lavora alacremente tutti i giorni, senza sosta, combattendo contro le asperità della terra e di una natura non sempre benevola. Eppure i conti sono sempre in rosso: il latte è quotato sempre meno e per il grano è ancora peggio. In un mondo globalizzato, i prodotti di qualità come quelli della fattoria di "", subiscono la concorrenza sleale della produzione su grande scala. Inoltre, la terra intorno ai loro appezzamenti ormai è di proprietà dei grandi viticoltori, che sono diventati i 'signori del vino pregiato', da esportazione: un mondo lontano da quello povero e rurale dei due fratelli maremmani.Universi a confronto raccontati da, nel documentario "", che sarà proiettato al cinema La Compagnia di Firenze da mercoledì 16, fino a lunedì 21 maggio 2018. Un racconto scarno, realizzato in presa diretta con una telecamera digitale e con la luce naturale, quella delle stagioni, che restituisce allo spettatore la povertà materiale - e la ricchezza umana - di un mondo contadino ormai al crepuscolo, ma che ancora resiste con forza in alcuni angoli della Toscana." - ha dichiarato il regista - "".