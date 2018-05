IL SEGRETO DELLE CALZE - Il 15 maggio al Cinema Odissea di Cagliari

Il Segreto delle Calze



14/05/2018, 12:10

Emilia e Angiolo hanno sempre lavorato nella manifattura delle calze, prima come operai e poi come imprenditori, finché la crisi non ha portato alla chiusura della loro fabbrica.Come e dove ricominciare a sessant’anni? In Cina, dove se no?Tra esotismo e tradizione, tra la Via Emilia e Pechino, la coppia parte per la provincia di Zhejiang dove per dieci anni si dedica a trasmettere la conoscenza italiana agli operai cinesi. Non sanno, i due coraggiosi artigiani, che la vera sfida verrà dopo e sarà il rientro in Italia.Una storia originale e sorprendente, quella scelta dal giovane regista isolano Nicola Contini per raccontare il rapporto tra individuo e identità culturale, in un mondo che sempre più tende alla contaminazione e alla crisi identitaria, “Un’incredibile avventura, sofferta e difficile per i protagonisti, anche se vissuta con forza d’animo e resistenza straordinaria. Una storia rivelatrice per tutti coloro che, volenti o nolenti, si trovano ad affrontare la nostra contemporaneità, il mondo che è cambiato e continua a cambiare – sottolinea il regista Nicola Contini – “Ho cercato di affrontare alcuni temi cruciali dei nostri tempi, la globalizzazione, la crisi economica e la solitudine, filtrati dalle esperienze, intense, coraggiose, divertenti, di chi non si lascia abbattere. Né all’andata né al ritorno”.Il segreto delle calze sarà presentato come evento speciale martedì 15 maggio 2018 a Cagliari presso il cinema Odissea grazie alla collaborazione della Fondazione Sardegna Film Commission con EiE film.Il film, prodotto da EiE film e Da Neng Culture Media, con la collaborazione di nonfictionplanet, NDR, ARTE e realizzato con il supporto di MEDIA programme e Regione TOSCANA, dopo essere stato finalista al premio Premio Solinas Documentario per il cinema e aver ricevuto una menzione speciale a Visioni italiane nel 2017, ha viaggiato per numerosi festival internazionali, tra cui Biografilm, Lisbon International Film Festival, DC Chinese Film Festival di Washington DC, USA.