RESINA - Anteprima a Bergamo lunedì 28 maggio

Anteprimaal Cinema Conca Verde di Bergamo perdi Renzo Carbonera con Maria Roveran, Thierry Toscan, Ita, 2018, 90’. Saranno presenti il regista Renzo Carbonera e l’attrice protagonista Maria RoveranUn film sulla musica, sul cambiamento climatico e sul rapporto conflittuale che abbiamo con la bellezza. È il film di una giovane donna in un mondo di uomini. E’ un film che riscopre una piccola comunità di montagna, che vanta una storia millenaria, che costituisce una ricchezza di cultura e tradizioni per questo territorio. Un film di montagna e di sentimenti ancora più grandi.Dalle note di regia: “Ho colto la necessità di dare motivazioni a luoghi un po’ in disparte, dove ogni tanto qualcuno o qualcosa si deposita, magari in attesa di un’onda che se lo riporti via. Maria, Quirino, i coristi sono tutti personaggi inattesi nel loro piccolo successo, perché si ritrovano a combattere contro la tentazione di darsi per sconfitti, scollegarsi. La parabola di Maria ed il suo legame contraddittorio con un’espressione di bellezza come la musica, segue la parabola della comunità che lei va ad illuminare, alle prese con le prime difficoltà che il clima sta iniziando a porre, in maniera a volte appena percettibile ma già inesorabile, un po’ ovunque su questo pianeta”.INGRESSO 5.00/5.50