LE GUERRE HORRENDE - Il racconto della follia della Guerra

Un'immagine di "Le Guerre Horrende"



08/05/2018, 09:00

La vicenda ruota intorno alle storie intrecciate di tre personaggi:, ragazzo del ’99, eccentrico reduce della Grande Guerra e del secondo conflitto mondiale, ritiratosi a vivere in un misterioso bosco, con il suo vecchio carrozzone da circo, insieme ad un. I due trascorrono tutto il tempo a narrare ed inscenare epiche battaglie, avendo per pubblico animali ed insetti immaginari.Le storie raccontano di comici lamenti funebri, di stravaganti guerre tra formiche e mosche. In questa atmosfera fiabesca, l’arrivo di un giovane paracadutista ferito e privo di memoria, spezza il legame tra il, in un crescendo di conflitti, tensioni e colpi di scena." è un’operazione di non facile collocamento: tra il teatro, il cinema e l’arte di raccontare storie tipica dell’epica cavalleresca. Il risultato è originale e ricorda, ad esempio, la creatività con cui Jean-Marie Straub e Danièle Huillet riformularono il linguaggio cinematografico.Più che a un’intenzione però, "" sembra un ripiego, dovuto probabilmente al basso budget a disposizione. Molto apprezzabile la scenografia, il non luogo che tende a universalizzare la storia, l’uso del tedesco e di un inusuale accento veneto, luogo di provenieneza degli autori.Gli attori purtroppo non bucano lo schermo, forse a teatro avrebbero sortito più effetto. "" è surreale ma potente come un audiolibro: l’immaginazione non scaturisce dal film, ma dallo spettatore, al quale è richiesto un notevole sforzo. Al cinema però l’immaginazione si dovrebbe poter vedere là sullo schermo, non nella testa del singolo spettatore.