FESTIVAL INTERCOMUNALE DI CINEMA AMATORIALE XIX - I premiati

Luigi Cozzi premio alla carriera



16/04/2018, 20:57

Si è conclusa la XIX edizione del, diretta da Piero Galli. La giuria presieduta dalla giornalista Lucilla Perrini ha assegnato i seguenti premi:Premio Web a Vincenzo Regisper essersi segnalato nel mondo di internet come realizzatore di prodotti audiovisivi divertenti, intelligenti e seguiti da un folto pubblico, non solo bresciano.Premio alla Carriera a Luigi Cozziper i molti meriti, tra cui essere stato il padre della fantascienza in Italia e aver importato e divulgato capolavori come Godzilla.Premio Miglior Cortometraggio a "Lettera per Valerio" di Alessandro Ronchi (Milano)Premio Miglior Mediometraggio a "Il rosso e il nero" di Nicola Raffaetà (Lucca)Premio della Giura Popolare a "Nella mia macchina" di Roberto Bianco (Brescia)La Giuria ha assegnato inoltre le seguenti menzioni:Menzione Trash a "Il lupo di Germania" di Francisco Saia (Savona)Menzione per l'innovazione tecnica a "Friends – amici senza limiti" di Manuel Muttarini (Santa Cristina e Bissone, PV)Menzione migliore attrice protagonista al film "A cup of happiness" di Mehmet Basak (Fatih, Istanbul – Turchia)Menzione migliore attore protagonista al film "Il giovane ninja" di Marco Tregambi (Lonato del Garda, BS)Menzione d'onore a "Followers" di Augusto Spirito (Genova)Menzione d'onore a "Silent" di Virginia Bellizzi (Pistoia )