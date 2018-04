EURODOC 2018 - Dal 3 al 9 giugno a Manifatture Digitali Cinema Prato

Manifatture Digitali Cinema Prato



Dal 3 al 9 Giugno 2018, un gruppo selezionato di produttori italiani di cinema documentario potrà approfittare di un’opportunità unica, quella di partecipare a EURODOC 2018, approfondendo così le proprie conoscenze in termini di coproduzione internazionale ed entrando in contatto con professionisti del documentario provenienti da tutta Europa.Da quasi 20 anni, EURODOC è il programma di formazione per professionisti del documentario rivolto a produttori indipendenti e registi di progetti di documentario con potenzialità di coproduzione internazionale.Eurodoc si articola in tre sessioni, ciascuna della durata di 7 giorni, in tre paesi dell’Unione Europea. La seconda sessione del programma avrà luogo a Prato, dal 3 al 9 di giugno, grazie al supporto di Fondazione Sistema Toscana, che collabora all’organizzazione dell’evento. Luogo dello svolgimento dei lavori saranno le Manifatture Digitali Cinema, nate per accogliere produzioni audiovisive nazionali e internazionali e dar vita a nuove esperienze di apprendimento e laboratoriali che contribuiscano allo sviluppo dell’audiovisivo e del territorio.Parallelamente a questa seconda sessione, dal 4 al 9 di giugno, un gruppo composto da 10 a 12 produttori residenti in Italia avrà l’opportunità di partecipare ad un workshop intensivo di 5 giorni incentrato sullo sviluppo di progetti.I partecipanti avranno l’opportunità di:Ricevere consulenza dal tutor del gruppo locale Paolo Benzi (Okta Film), che ha prodotto, tra le altre, opere di Roberto Minervini, Alessandro Comodin, Miguel Gomes, Jacopo Quadri;Partecipare alle sessioni plenarie di EURODOC;Partecipare a Masterclass e Case Study;Creare un ricco Network con produttori del mondo del documentario internazionale.Candidature:Le candidature devono essere inviate entro il 2 maggio attraverso la piattaforma: https://vp.eventival.eu/eurodoc/2018