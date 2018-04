FOOD & FILM - Percorsi fuori mercato al Cinema Spazio Oberdan di Milano

Con i piedi per terra. Un viaggio fra cielo e terra



03/04/2018, 16:19

è una iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione “Fuorimercato, autogestione in movimento” e la Cooperativa “Madre Terra”: due appuntamenti che, all’insegna della qualità, coniugano opere cinematografiche indipendenti dedicate al cibo e i preziosi prodotti enogastronomici del territorio, al fine di generare un utile confronto sugli stili di vita sostenibili.Il programma prevede la proiezione di due film seguiti da una degustazione a cura di Fuorimercato, produttori di cibo genuino e salubre nel rispetto dell’ambiente e dei diritti di chi lavora.Sabato 7 aprile, in anteprima per Milano, il film "" di Jacopo Quadri (presente in sala per un incontro con il pubblico), conosciuto come il montatore storico di Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì e Francesca Archibugi. L’opera racconta la Maremma agricola lontana dal glamour degli scorci turistici, tramite lo sguardo di due contadini gemelli, che lavorano da sempre nella fattoria di famiglia, senza un giorno di pausa.In cartellone domenica 8 aprile "" di Andrea Pierdicca, affresco del nuovo-antico mondo contadino italiano, un viaggio per l’Italia in cui ricercatori, medici, contadini e docenti universitari stanno riscoprendo e valorizzando il suolo come bene comune.