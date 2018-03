CORTINAMETRAGGIO 13 - In concorso "Arianna" di David Ambrosini

Una scena di "Arianna"



" di David Ambrosini sarà presentato in Concorso alla 13a edizione di, il festival dedicato alle migliori espressioni della cinematografia breve italiana, al via da lunedì 19 marzo. Il cortometraggio – ispirato a una storia vera di discriminazione lavorativa nei confronti delle persone transessuali – sarà proiettato giovedì 22 marzo ore 19 presso il Cinema Eden di Cortina d'Ampezzo alla presenza del regista e del protagonista Andrea Garofalo.Nel cast del cortometraggio, al fianco di Garofalo, ci sono Stella Egitto, attrice siciliana fra gli interpreti principali di In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto (Pif), e Giampiero Judica, che vanta, nella sua lunga carriera fra teatro, televisione e cinema, la partecipazione a importanti produzioni internazionali come la serie Boardwalk Empire." approda adopo uno straordinario percorso attraverso numerosi e celebri festival internazionali. Dopo le anteprime alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Evento Speciale) e in Concorso al Reeling: The 35th Chicago LGBTQ International Film Festival, il secondo festival più antico al mondo legato a tematiche LGBTQ, il film è stato premiato all’Hollywood International Moving Pictures Film Festival (Miglior Cortometraggio LGBT); al Los Angeles Film Awards (Due Menzioni Speciali per Andrea Garofalo e David Ambrosini); al Los Angeles Independent Film Festival Awards (Miglior cortometraggio LGBT); al Festigious International Film Festival (Miglior Cortometraggio Drammatico, Miglior Attore in un Film Indipendente ad Andrea Garofalo); all’Actors Awards Los Angeles (nomination come Miglior Attore ad Andrea Garofalo); all’Accolade Global Film Competition (due riconoscimenti come Miglior Cortometraggio LGBT e Miglior Attore ad Andrea Garofalo); al Top Shorts (Miglior Attore in un Film Indipendente ad Andrea Garofalo, Menzione Speciale come film LGBTQ); al Voiceless International Film Festival California (Miglior Corto Internazionale). Nei giorni scorsi, il cortometraggio ha partecipato inoltre allo United International Film Festival che si è tenuto gli storici Raleigh Studios di Hollywood: Garofalo si è aggiudicato la statuetta come Miglior Attore.Realizzato da una troupe di under 35, prodotto dall’Associazione Culturale La Strada e distribuito da Premiere Film, Arianna affronta un fenomeno diffuso ma ancora poco noto: secondo una ricerca dell’Arcigay, il 45% delle persone transessuali ha visto respinta la propria candidatura per un posto di lavoro a causa della propria identità sessuale. In un’ulteriore ricerca, condotta stavolta negli Stati Uniti dall’American Foundation for Suicide Prevention e dal Williams Institute, UCLA School of Law, il tasso dei tentati suicidi della popolazione transessuale è pari al 44%. Fra questi, il 53% ha dichiarato di averlo fatto dopo aver visto respinta la propria candidatura di lavoro. Nonostante i dati sconvolgenti, Arianna intende lanciare un messaggio positivo: nonostante l’ennesima forte delusione, la protagonista troverà la forza per reinventarsi e ripartire, schierandosi al fianco di chi quotidianamente combatte contro qualsiasi forma di discriminazione." – ha detto il regista– ""." – sottolinea, la cui vicenda ha ispirato il cortometraggio –"”.