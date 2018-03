ASTRADOC - Il 16 marzo "La Poltrona del Padre" e "Tarda Estate"

Una scena di "Tarda Estate"



13/03/2018, 15:51

continua il viaggio questa settimana con un doppio appuntamento che ci porta in giro per il mondo dall’America fino alla Calabria, con due opere presentate in diversi festival internazionaliVenerdì 16 marzo, infatti, alle 19.30 avremo "" di Antonio Tibaldi e Alex Lora, passato in festival di mezzo mondo tra cui l’IDFA di Amsterdam, il Biografilm Festival di Bologna e il Filmmaker Festival di Milano. A seguire, alle ore 21.30, ci sarà "" di Antonello Scarpelli, un giovane autore italiano che, alla sua opera prima, ha realizzato uno dei film più interessanti selezionati lo scorso anno al prestigioso Visions du Réel di Nyon. Antonello Scarpelli sarà presente al Cinema Astra, introdotto da Armando Andria, storico del cinema.