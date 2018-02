ALICE NELLA CITTA' - Presentati tre nuovi progetti

Alice nella Citt e Fondazione Cinema per Roma



05/02/2018, 18:55

Presentati oggi a Roma i primiin collaborazione con la Fondazione cinema per Roma per il 2018. Prosegue la collaborazione con gli Efa e Cinema al Maxxi.Alice nella citt non solo un festival ma anche un laboratorio nelle scuole che dura tutto lanno, un Festival permanente, una realt capace di raccontare laudiovisivo attraverso gli occhi dei ragazzi, per favorire un cambiamento di approccio nello spettatore, al fine di coinvolgerlo e appassionarlo alla proiezione in sala.Non solo mostrare, ma lavorare a stretto contatto con le scuole e nelle scuole, attraverso il mezzo filmico presentando ai ragazzi le opere pi significative e innovative del panorama cinematografico italiano ed europee; organizzando incontri e laboratori e promovendo le nuove tecnologie.Alice nella citt, in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, dopo il successo dello scorso anno, prosegue la collaborazione con il circuito Efa organizzando lo Young Audience Film Day per la citt di Roma.Lo YOUNG AUDIENCE FILM DAY si terr il 6 maggio e sar una giornata interamente dedicata al cinema europeo per i giovani, durante la quale la giuria composta da ragazzi dai 12 ai 14 anni vedr i 3 film nominati dalla commissione dellEuropean Film Academy e ne decreter il vincitore.L'evento, organizzato dall'EFA YOUNG AUDIENCE AWARD, avr luogo in contemporanea in 44 citt di 33 paesi, che dialogheranno tramite un collegamento live durante il quale sar possibile interloquire anche con i registi dei 3 film selezionati.I risultati nazionali verranno trasmessi in video conferenza ed il vincitore verr annunciato durante una cerimonia di premiazione in live streaming su yaa.europeanfilmawards.eu. Anche questanno, come risposta allattuale situazione europea, un gruppo di giovani rifugiati far parte della giuria dellEFA Young Audience Award.Il 27 febbraio saranno annunciate le nomination mentre da met marzo sar possibile partecipare alla selezione dei 100 giovani giurati che rappresenteranno la citt di Roma. Le candidature devono essere mandate a [email protected] Le schede didattiche e gli approfondimenti filmici saranno curati da Alice nella citt.A cura di Mario Sesti e Alice nella CittIl testoIl documentario va a scuola. Cosa significa raccontare la vita vera di persone, mondi, famiglie, oggetti, citt, con una videocamera? Come si fa a intercettare le mille storie che la realt produce ai quattro angoli del mondo? Ed possibile lasciare intatta la verit mentre il nostro occhio la tocca, la registra, lafferra e la conserva nel racconto di un film?Da Agostino Ferrente a Giovanni Piperno a Claudio Giovannesi a Luca Bellino e Silvia Luzi, i nuovi talenti del documentario italiano - che negli ultimi anni, con registi come Franco Rosi, ha dato grande rilevanza internazionale al nostro cinema ai festival di Venezia e Berlino - incontrano le scuole, gli studenti e gli insegnanti, per parlare, insieme a Mario Sesti, dei film documentari e dell' arte di costruire il cinema - il suo sguardo, il suo linguaggio, la sua narrazione - con l' officina inesauribile della realt.Il programma5 appuntamenti con il documentario al Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca per parlare di cinema del reale. Il progetto valorizza nei confronti delle nuove generazioni la cultura del film documentario che, per sua natura, possiede un enorme potenziale educativo e formativo. Alice prosegue, grazie a doc to school, il lavoro gi iniziato ad ottobre al Liceo Amaldi con le proiezioni dedicate al Premio Lux che ha visto protagonisti assieme ai ragazzi gli artisti di everychildismychild e la collaborazione con radio 2. I primi tre titoli della rassegna, che si svolger tra aprile e maggio in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma sono: Larte della guerra, di Luca Bellino e Silvia Luzi; Le cose belle, di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno; Fratelli dItalia di Claudio Giovannesi.Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di Alice nella citt si occuperanno di seguire il lavoro con i ragazzi e insieme a Mario Sesti di Fondazione Cinema per Roma introdurranno i film e cureranno lincontro con gli autoriIl progetto HERITAGE PRODUCTION. Video-racconti dei patrimoni di domani coinvolge ed promosso dal liceo Terenzio Mamiani.Alice nella citt seguir gli studenti in alcune fasi del percorso progettuale attraverso il coinvolgimento di giovani professionisti, con l'obiettivo di riprendere i ragazzi durante le fasi di lavorazione del progetto realizzando i filmati del making of e interviste con gli studenti.Gli studenti, individueranno i beni culturali che, dal loro punto di vista, hanno le caratteristiche per diventare in futuro patrimonio dell'umanit e racconteranno le loro scelte attraverso la realizzazione di video-racconti girati con il proprio smartphone. Il making of sar poi presentato in occasione della prossima edizione di Alice nella citt e sar inserito sul sito ufficiale della sezione.Il progetto Heritage production rientrato nell'ambito del Programma Nazionale UNESCO Edu 2017-2018 e promosso dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca. Il Liceo Classico Terenzio Mamiani di Roma realizzer anche un progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con UNESCO giovani Lazio e il supporto di Alice nella citt.Con questo progetto Alice prosegue il lavoro con i ragazzi attivato con il ciclo degli incontri scomodi in collaborazione con La Fapav , dove gli studenti del collettivo di scomodo hanno avuto modo in di intervistare sul tema della paura, registi e giornalisti tra cui Trudie Styler, sulla paura del corpo, la giornalista Federica Angeli, sulla paura di credere, e i registi Piazza e Grassadonia, sulla paura dellassenza.Prosegue per il quarto anno consecutivo la collaborazione con la rassegna Cinema al Maxxi. Alice Family propone un programma di classici moderni per tutti, lasciando al pubblico delle famiglie il piacere di scoprire (o riscoprire) il grande cinema.Il programma spazia dalle animazioni dei grandi maestri giapponesi, come Isao Takahata e Mamoru Hosoda, alla poetica dei fotogrammi di Abreu nel Bambino che scopr il mondo (cartone animato brasiliano vincitore al Festival di Annecy 2014) sino ad approdare alle avventure del film franco danese Sasha e il polo nord di Rmi Chay.11 Febbraio ore 16Wolf Childrendi Mamoru Hosoda. Animazione, Giappone, 2012 117Hana conduce una vita serena e riservata in un villaggio rurale, per proteggere al meglio il segreto dei suoi figli Ame e Yuki, nati dal suo amore per l'ultimo discendente degli estinti uomini lupo giapponesi. Un racconto sullamore tra genitori e sulla crescita dei figli divisi tra due istinti cos diversi. Ancora una volta, Mamoru Hosoda realizza un film luminoso e pieno di speranza e che affronta temi cari allautore come: la paura del diverso, la difficolt di crescere, il rispetto per la natura e la solidariet tra le persone.25 Febbraio ore 16Sasha e il Polo Nord di Rmi ChayAnimazione, Francia, Danimarca, 2015, 81Nella San Pietroburgo di fine secolo scorso, l'aristocratica 14enne Sasha fugge da casa sulle tracce della nave del nonno esploratore artico, scomparso da poco ma perennemente nel suo cuore. L'uomo, era sul punto di conquistare il Polo Nord ma non fece pi ritorno: la ragazza decisa a seguire le sue orme e portare a compimento l'impresa. Unavventura affascinante che riprende la struttura delle fiabe pi antiche e segna il debutto nel lungometraggio del regista Rmi Chay.4 Marzo ore 16Il bambino che scopr il mondo - di Al Abreu, Animazione, Brasile 2013 80Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia di ci che gli offre la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole. Ma un giorno il padre parte per la citt in cerca di lavoro e il bambino, mette in valigia una foto della sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si trover in un mondo a lui completamente ignoto. Affronter imprevisti e pericoli per terra e per mare, crescer, ma qualcosa di quel bambino che si tuffava in mezzo alle nuvole in lui rimarr sempre.11 Marzo ore 16La grande avventura del piccolo principe Valiant - di Isao Takahata, Animazione, Giappone 1968, 82 Il giovane Horus impegnato a difendersi dall'attacco di un branco di lupi argentati quando il gigante di roccia Mog si risveglia, mettendo in fuga i lupi. Per ringraziare il suo salvatore, Horus lo guarisce da un fastidioso dolore alla spalla estraendo una spada conficcata nel gigante: la leggendaria Spada del sole, lunica arma per sconfiggere Grunwald, "signore dei Ghiacci e nemico degli uomini del villaggio. Inizia cos la pi classica delle avventure della Toei Animation, che dopo 50 anni continua a rappresentare la chiave di volta dellanimazione giapponese contemporanea oltre linizio del felice sodalizio della celebre coppia Takahata-Miyazaki.