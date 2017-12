BRAVE - Nella puntata del 3 gennaio protagonista Beatrice Venezi

Beatrice Venezi



31/12/2017, 11:59

, direttore d’orchestra, pianista e compositrice, è la protagonista del nuovo appuntamento con “”, la produzione originale laF che racconta otto storie di giovani donne italiane straordinarie. L’episodio è in onda mercoledì 3 gennaio 2018 ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 139).ha 27 anni ed è la più giovane direttrice d’orchestra d’Italia. Nata a Lucca, si è perfezionata all'Accademia Chigiana di Siena e dal 2015 è Chief conductor della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli. La sua missione è far conoscere e amare la musica classica, soprattutto ai giovani: guida l’Orchestra Scarlatti Young e ha in ballo alcuni progetti di contaminazione con il mondo pop. Forte e determinata, è nota anche per essersi rifiutata di indossare il frac quando dirige, preferendo abiti da sera lunghi ed eleganti.Le telecamere di laF incontrano la giovane musicista nelle due città per lei più importanti, Napoli e Lucca; la seguono nella Basilica di San Giovanni Maggiore, dove quella sera dirigerà un concerto, raccontando i momenti precedenti all’esibizione, le prove e i confronti con i membri dell’orchestra. Di ritorno dal concerto, Beatrice raggiunge Lucca, dove incontra i suoi genitori dopo settimane di lontananza.” è una serie in 8 episodi da 45 minuti ciascuno, ideata e prodotta da YAM112003 per laF – tv di Feltrinelli, in onda in esclusiva su laF (Sky 139) ogni mercoledì alle ore 21.10 e su Sky on demand.