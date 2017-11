SICILIAN GHOST STORY - Il 20 novembre proiezione a San Giuseppe Jato

Sicilian Ghost Story



17/11/2017, 13:10

Mentre "" continua a essere programmato con successo in Italia e all’estero, parte da San Giuseppe Jato un tour di proiezioni mattutine per le scuole siciliane. Lunedì 20 novembre ci saranno due proiezioni rivolte agli studenti: una presso l’Istituto Comprensivo Statale Riccobono di San Giuseppe Jato e una presso l’Istituto Comprensivo di San Cipirello. Una proiezione serale aperta al pubblico sarà invece svolta alle ore 21.00 presso il Centro Aggregativo Giovanile Falcone e Borsellino di San Cipirello.Le tre proiezioni hanno un alto valore simbolico perché San Giuseppe Jato è il luogo dove finì la vita di Giuseppe Di Matteo ed è il paese di Giovanni Brusca, il boss di Cosa Nostra responsabile del sequestro e della sua uccisione. Una tappa fondamentale per l’istanza umana e artistica che è alla base della realizzazione del film: come hanno affermato i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza "".Al termine delle proiezioni rivolte agli studenti seguirà, nel pomeriggio, una visita al Giardino della Memoria, luogo commemorativo realizzato dal Consorzio Sviluppo e Legalità che sorge su un terreno vicino a San Giuseppe Jato, intorno al bunker sotterraneo dove l’11 Gennaio 1996, dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Giuseppe Di Matteo venne strangolato e disciolto nell’acido. L’obiettivo che si è inteso perseguire attraverso la realizzazione di questo Giardino è quello di trasformare un luogo di morte in un luogo della memoria e dell’impegno.Nel corso del pomeriggio commemorativo saranno presenti il regista diAntonio Piazza; gli interpreti Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez e Filippo Luna; Chiara Cannella, portavoce del presidio di Libera dedicato alla memoria di Giuseppe Di Matteo; il sindaco di San Giuseppe Jato Rosario Agostaro; il sindaco di San Cipirello Vincenzo Geluso; alcuni studenti e il Presidio di Libera della Valle dello Jato Giuseppe Di Matteo - Mario Nicosia. Questa giornata sarà l’occasione per un confronto e dibattito su Giuseppe Di Matteo e il bene confiscato. La visita si concluderà con un laboratorio espressivo e attività rivolte ai presenti.” hanno dichiarato i registi.