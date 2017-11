Note di regia di "Napolitaners"

Napolitaners





Napolitaners, racconta l'esperienza di vita di tanti giovani napoletani che hanno scelto di vivere lontano da Napoli senza per questo perdere le proprie radici, la propria napoletanità e il senso di appartenenza alla terra di Partenope.Anzi per la maggior parte di loro il progetto di vita è proprio quello di tornare a Napoli dopo un periodo di esperienza e di lavoro all'estero. E lontano da casa alcuni tratti della napoletanità ne escono addirittura rafforzati.A Ny come a Berlino a Milano come a Tokyo chi come me vive lontano da casa finisce per ricercare Napoli nella propria quotidianità, attraverso quei piccoli rituali caratteristici di ogni napoletano: il caffè con la moka portata da casa, la pizza mangiata in una delle tante pizzerie napoletane sparse nel mondo, la partita del Napoli condivisa in qualche angolo del Pianeta con altri tifosi della nostra squadra del cuore.Napolitaners è il racconto di queste storie raccolte in giro per il Mondo.Napolitaners è il racconto di chi viaggia con e senza ritorno da Napoli.