OMAGGIO A DARIO ARGENTO - Dal 17 al 19 novembre alla Cineteca Jugoslava

Dario Argento



16/11/2017, 09:11

La Cineteca Jugoslava, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, dal 17 al 19 novembre 2017 presenta i seguenti film diVenerdě, 17 novembreore 17:00 - Il gatto a nove code (IT/FR/SRB, 1971), con James Franciscus e Karl Maldenore 19:00 - L'uccello dalle piume di cristallo (IT, 1970), con Tony Musante e Suzy Kendallore 21:00 - Profondo rosso (IT, 1974), con David Hemmings e Daria NicolodiSabato, 18 novembreore 17:00 - Phenomena (IT, 1985), con Jennifer Connelly e Donald Pleasenceore 19:00 - Suspiria (IT, 1977), con Jessica Harper e Stefania Casiniore 21:00 - Inferno (IT, 1980), con Leigh McCloskey e Irene MiracleDomenica, 19 novembreore 17:00 - Tenebre (IT, 1982), con Anthony Franciosa e Giuliano Gemmaore 19:00 - Opera (IT, 1987), con Cristina Marsillach e Ian Charlesonore 21:00 - La sindrome di Stendhal (IT, 1995), con Asia Argento e Thomas KretschmannTutti i film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in serbo.