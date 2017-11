SETTEPONTI WALKABOUT - La residenza per la creazione di un web doc

15/11/2017, 16:21

Sono passati oltre tre mesi dalla chiusura delle iscrizioni per partecipare a Setteponti Walkabout, prima residenza d’artista in Italia che ha per obiettivo la realizzazione di un web doc, organizzata da MACMA, con il sostegno di SIAE, MIBACT e “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, in partenariato con Fondazione Sistema Toscana, Scuola Internazionale di Comics Firenze, Berta Film, Cinemaitaliano.info, e in collaborazione con La Jetée – Scuola di Visual Storytelling, Alcedo Ambiente e Territorio, Bistro – Studio grafico, Archivio Nazionale dei Diari, Comune di Terranuova Bracciolini e Comune di Loro Ciuffenna.I quattro giovani artisti selezionati, provenienti da differenti regioni di Italia, sono:Gianfranco Bonadies, Gianpaolo Capobianco, Michele Sammarco, Valeria Tisato.In questi mesi la Strada Setteponti, itinerario tra i più belli, ricchi e interessanti della Toscana, situato ai piedi del Pratomagno, e compreso tra i comuni di Reggello (FI) e Arezzo, ha ospitato i quattro partecipanti rivelando loro la sua essenza, i suoi profumi, i suoi sapori e una quantità interessante di storie, tradizioni, curiosità, materiale prezioso per il racconto del web doc.Setteponti Walkabout è infatti un progetto esperienziale, oltre che formativo e creativo. Gli artisti hanno così regolato il proprio passo secondo il terreno scosceso e aspro che costeggia la Strada, per andare a ricercare pievi abbandonate, grotte suggestive, angoli un tempo abitati; hanno sincronizzato il loro tempo sulle coltivazioni di stagione e si sono immersi nei profumi e nei ritmi della terra, hanno affinato l’udito per cogliere i suoni che questo territorio conserva e aguzzato la vista per recuperare tracce e segni di storie e tradizioni resistenti.Quattro le sessioni di lavoro, a cavallo tra la fine di luglio e i primi di novembre, destinate alla progettazione dell’opera e alla realizzazione dei contenuti, tra studio, esplorazione e creazione, con il supporto dell’organizzazione, della guida ambientale Samuele Benucci, di Alcedo Ambiente e dei docenti-tutor della residenza, Fausto Baroncini, Benni Atria, Michelangelo Frammartino, Francesco Frongia, Roberto Malfagia.Il web doc vedrà la luce tra qualche mese, nel frattempo è possibile seguire il lavoro degli artisti attraverso alcune gallerie fotografiche e sul sito e sui canali social di MACMA.L’organizzazione ringrazia tutte le persone che stanno ospitando e accogliendo gli artisti e che stanno collaborando alla realizzazione del racconto dell’opera.