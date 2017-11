FESTIVALMENTE - Edizione 2017 per Ettore Scola

14/11/2017, 07:59

Protagonista delquest’anno è il CINEMA. Difatti il Festival è dedicato al Maestro, partendo da uno dei suoi lavori più significativi: “La Famiglia”. Il film si presta egregiamente a diventare ‘veicolo’ per investigare la psiche di diverse generazioni, fotografandone i tasselli del ‘sistema famiglia’ in cui – volenti o nolenti - siamo tutti coinvolti.Nell’ambito dell’omaggio, Italo Moscati, amico del Regista e autore della biografia: "Ettore Scola e la Commedia degli italiani" raccontare del suo lavoro.FestivalMente “FM-Onde Cerebrali, The Art of mixing” Ideato da Tony Shargool e GiorgioMazzerelli, con Giovanni Samaritani, esperto anfitrione, è un Festival che indaga il tema dellapsicologia e la complessità della mente umana attraverso un mix di arti performative e TerapieSoft.Per informazioni: http://www.arciliuto.it