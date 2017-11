BOX OFFICE - "The Place" conquista subito la vetta

Valerio Mastandrea in "The Place"



Dopo molto tempo la Top10 ha un vincitore italiano.Nella settimana che va dal 6 al 12 Novembre a far registrare il maggior incasso è stato "" di Paolo Genovese, con € 1.672.032 e 246.729 accessi in sala.Scende al secondo posto "" di Taika Waititi, che aggiunge altri € 1.215.029 al suo totale con 187.818 amanti dei cinecomics al seguito.A chiudere il podio è invece "" di Paul King, che porta a casa € 1.018.945 con 156.341 spettatori.Settima posizione per "" di Donato Carrisi, che totalizza € 649.862 con 104.968 accessi.Chiude il podio "" di Francesco Capalbo, che incassa € 453.603 con 65.834 seguaci dei The Jackal.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 THE PLACE - € 1.672.032 - 246.7292 THOR: RAGNAROK - € 1.215.029 - 187.8183 PADDINGTON 2 - € 1.018.945 - 156.3414 AUGURI PER LA TUA MORTE - € 987.555 - 136.2075 BORG MCENROE - € 820.257 - 115.1566 SAW: LEGACY - € 714.279 - 110.7107 LA RAGAZZA NELLA NEBBIA - € 649.862 - 104.9688 CAPITAN MUTANDA: IL FILM - € 598.281 - 96.3739 GEOSTORM - € 475.632 - 73.39910 ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI - € 453.603 - 65.834