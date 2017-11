L'AVENIR - Il corto di Luigi Pane sulla "notte del Bataclan"

14/11/2017, 08:29

Dopo il successo all’esordio con “” (protagonisti Fortunato Cerlino e Antonia Liskova) che ha ottenuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo, il regista sorrentino Luigi Pane torna dietro la macchina da presa con una nuova opera che prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto: “”.Il film, ambientato a Parigi durante la “notte del Bataclan”, avvenuta il 13 novembre 2015, esattamente due anni fa, è incentrato sulla storia di una giovane coppia in forte crisi sentimentale, costretta a restare barricata in casa mentre fuori esplode la violenza più atroce. In quell’ambiente in cui forzatamente si ritrovano i due ragazzi, Rino e Sophie (lui italiano, lei francese) cercheranno la forza e il coraggio per affrontare se stessi e quel mondo così difficile che si trova all’esterno, per guardare con amore, decisione e fiducia verso i giorni di domani, verso il mondo del futuro. L’amore quindi come arma che vince sulla violenza." – spiega il regista- "".”, prodotto da Giuseppe Marco Albano e Angelo Troiano, per Mediterraneo Cinematografica, giovane società di produzione, ma già vincitrice di un David Di Donatello, in coproduzione con Gilda Film, che vede la partecipazione dicome produttore esecutivo, distribuzione Premiere Film, vede protagonisti Antonio Folletto e dell’attrice francese(che ha realmente vissuto la notte dell’attentato a Parigi) e verrà presentato in anteprima mondiale al RIFF – Rome Independent Film Festival, prestigiosa rassegna giunta alle XVI edizione che si terrà dal 28 novembre al 10 dicembre alla Casa del Cinema di Roma.