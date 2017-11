L'INTERVALLO - Su Rai5 in prima serata il 14 novembre

Una scena del film "L'Intervallo"



13/11/2017, 09:43

Un intervallo di un giorno, in una città oppressa dalla malavita organizzata, diventa l'occasione per due giovani che non si conoscono, di abbandonare anche se per poco la dura quotidianità. È il film “” del documentarista Leonardo di Costanzo, che Rai Cultura propone martedì 14 novembre 2017 alle 21.15 su Rai5.In un ospedale abbandonato, a Napoli, Salvatore (17 anni) deve tenere in custodia Veronica (15 anni), colpevole di frequentare un ragazzo di un clan nemico. Nonostante le reciproche diffidenze e l'ostilità del contesto nel quale sono confinati, durante il giorno che trascorrono insieme, i due ragazzi riescono a recuperare la spensieratezza tipica della loro età. Nel cast Francesca Riso, Alessio Gallo, Carmine Paternoster, Salvatore Ruocco.Il film è stato presentato alla 69ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti. Miglior regista esordiente ai David di Donatello del 2012.