VIAEMILIADOCFEST 2017 - Il nuovo cinema di Napoli e le premiazione del concorso on-line

Una scena di "The Hate Destroyer"



11/11/2017, 08:46

Cinque proiezioni e la premiazione del concorso online, sabato 11 novembre 2017 dalle 14.30 nel penultimo giorno di Modena, il festival del documentario in programma fino a domenica 12 novembre.Sabato 11 alle 14.30, al cinema Astra di via Rismondo 21 nel centro storico di Modena, si parte con “” di Ylenia Azzurretti, un racconto del fiume che scorre tra Molise e Campania creando due nature che convivono.Alle 16, il film vincitore del premio MyMovies all’ultimo Festival dei Popoli, “” di Silvia Bellotti, prodotto da Parallelo e Arci Movie Napoli in collaborazione con RaiCinema. La regista del film sulle difficoltà di chi gestisce gli alloggi popolari a Napoli e provincia, incontra il pubblico dopo la proiezione.Alle 17.15 “” di Vincenzo Caruso parla di Irmela Mensah-Schramm e della sua battaglia ai simboli fascisti e nazisti dal 1985 a oggi. Il regista incontra il pubblico dopo la proiezione.Alle 19e a seguire “” di Steve Della Casa e Chiara Ronchini sul cinema e i suoi sviluppi dal secondo dopoguerra. Al termine Della Casa, noto anche come critico cinematografico e conduttore radiofonico, incontra il pubblico.Alle 22 “” di Alessandro G. A. D’Alessandro che al termine discute col docente Josè Carrasso.