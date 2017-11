LO STRADONE COL BAGLIORE - L'11 novembre in seconda serata su Rai5

Enzo Jannacci



11/11/2017, 08:00

Un tributo a un maestro di ironia e alla sua lunga storia d’amore con Milano: è il documentario dedicato a Enzo Jannacci “” di Ranuccio Sodi, che Rai Cultura propone sabato 11 novembre 2017alle 23.05 su Rai5.Milano della banda dell’Ortica, delle scarpe da tennis, Milano di Veronica al Carcano in pè: la Milano degli anni Settanta è per il regista Ranuccio Sodi il teatro di un incontro, quello con Enzo Jannacci. Ne nasce non solo una collaborazione ma una profonda amicizia, che soltanto la morte del cantautore nell'aprile del 2013 potrà spezzare. Un omaggio in musica, parole e immagini a quella Milano, a quell’amicizia, all’arte di un uomo per cui comporre e fare spettacolo è stato anche un modo di stare al mondo: ironico, dignitoso, brillante e discreto. Il titolo del film è quello di un brano di cui Jannacci parlava spesso, ma che non risulta abbia mai veramente composto. L’ultimo scherzo di uno splendido umorista.