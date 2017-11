FAI BEI SOGNI - In prima visione su TIMVISION

Una scena del film "Fai Bei Sogni"



09/11/2017, 18:58

”, il film tratto dall’omonimo best seller autobiografico del giornalista Massimo Gramellini, diretto da Marco Bellocchio, con Valerio Mastandrea e Bérénice Bejo , arriva in prima visione assoluta su TIMVISION venerdì 10 novembre 2017, a un anno esatto dall’uscita nelle sale cinematografiche.In una Torino degli anni ’60, Massimo è uno studente di nove anni che ha da poco perso la madre, morta in circostanze misteriose. Dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili, Massimo (Valerio Mastandrea) cresce e diventa un affermato giornalista di un noto quotidiano nazionale. Nonostante la fama che gli anni da cronista gli regalano, resta vivo in lui il ricordo della madre e la volontà di scoprire come siano davvero andate le cose in quella notte misteriosa. La vicinanza di Elisa (Bérénice Bejo), una donna incontrata al suo rientro da inviato nella guerra in Bosnia, farà affrontare a Massimo i fantasmi del passato e la verità su sua madre, scoperta grazie ad un articolo di un vecchio giornale.Candidato a 10 David di Donatello, tra cui miglior film e miglior regista, ”” è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2016.Fanno parte del cast anche Guido Caprino, Miriam Leone, Roberto Herlitzka e Fabrizio Gifuni.