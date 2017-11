NICO, 1988 - Un evento unico, in contemporanea in 60 sale

09/11/2017, 17:30

A grande richiesta, lunedì 13 novembre2017 il film “” di- Premio Orizzonti per il Miglior Film a Venezia 74 - in collaborazione con UCI, sarà proiettato contemporaneamente in più di 60 sale in un unico grande evento.La storia dell'ultimo tour di Nico, celebre modella e cantante dei Velvet Underground rivive nel film diConcerto dopo concerto, la "sacerdotessa delle tenebre" conquista l'Europa con la sua musica ed energia. Premiato come miglior film di Orizzonti al festival di Venezia, la straordinariainterpreta la rinascita di una delle icone più rock del ventesimo secolo.Accanto a, interpretano il film John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez, Calvin Demba.Ecco le sale:BERGAMO: Studio CapitolBOLOGNA: cinema Medica PalaceCATANIA: cinema King (tutta la settimana)CIVITAVECCHIA: Multisala RoyalCREMONA: Chaplin (solo martedì 14, mercoledì 15 e sabato 18)IMOLA: cinema Centrale (solo mercoledì 15)MACERATA: Multiplex Giometti Matelica (anche martedì 14 e mercoledì 15)MILANO: cinema Centrale (tutta la settimana)MONTELUPO FIORENTINO: Mignon (anche venerdì 10 e domenica 12)NAPOLI: ModernissimoPORDENONE: CinemazeroPRATO: Omnia Center (anche martedì 14 e mercoledì 15)RIMINI: Le Befane (anche martedì 14 e mercoledì 15)TREVIGNANO ROMANO: cinema Palma (tutta la settimana)VASTO: Multisala Corso (solo mercoledì 15)VENEZIA: Multisala Giorgione (anche mercoledì 15)VERONA: Kappadue (solo martedì 14)DelBASILICATA: MateraCAMPANIA: Caserta (Marcianise) , CasoriaEMILIA ROMAGNA: Casalecchio sul Reno, Ferrara, Forlì/Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Savignano RubiconeFRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone (Fiume Veneto), Gorizia (Villese)LAZIO: Fiumicino (Parco Leonardo), Roma (Porta di Roma, Romaest)LIGURIA: GenovaLOMBARDIA: Bergamo (Curno, Orio), Como, Milano (Bicocca, Fiori, Certosa, Lissone)MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Fermo (Porto Sant’Elpidio), San Benedetto del Tronto, SenigalliaPIEMONTE: Alessandria, Moncalieri, TorinoPUGLIA: Bari, MolfettaSARDEGNA: CagliariSICILIA: Messina, Misterbianco, PalermoTOSCANA: Arezzo, Campi Bisenzio, Firenze, Siena (Sinalunga)TRENTINO ALTO ADIGE: BolzanoUMBRIA: PerugiaVENETO: Marcon, Mestre, Verona (San Giovanni Lupatoto)