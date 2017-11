TRENTO FILM FESTIVAL 1952-2017 - Una Mostra celebra i 65 anni della manifestazione attraverso i manifesti

09/11/2017, 15:15

Inaugurerà domani la mostra dal titolo “” alla presenza dei presidenti delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano, dei vertici dele dell’architetto Roberto Festi, curatore della manifestazione. L’esposizione è ospitata a Trento, a Palazzo Roccabruna, dall’11 novembre al 6 gennaio e a Bolzano, a Palazzo Mercantile, dal 9 febbraio al 17 marzo.La mostra si sviluppa lungo le splendide sale di Palazzo Roccabruna attraverso un itinerario cronologico, offrendo al visitatore la possibilità di potere ammirare i manifesti di tutte le edizioni della rassegna realizzati dai vari artisti che si sono succeduti negli anni, da Emanuele Luzzati a Ro Marcenaro, da Raymond Peynet a Flavio Faganello, da Xavier Poiret a Samivel, da Guido Scarabottolo a Sergio Toppi." – spiega il Presidente del festival– ""." – evidenzia la direttrice– "."La mostra è curata da, architetto, autore di numerosi studi storico-artistici, molti dei quali dedicati alla grafica pubblicitaria, all’illustrazione a al fumetto, pubblicati come cataloghi di mostre. Il curatore, profondo conoscitore peraltro dei temi legati alla cultura mitteleuropea e in particolare alle arti viennesi di inizio Novecento, si è occupato altre volte della rassegna, scrivendo per i cinquant’anni della stessa un volume proprio sui manifesti del festival." – così come ha spiegato nella prefazione del catalogo– "".