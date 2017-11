MADE IN ITALY - Ligubue annuncia la data d'uscita per il 25 gennaio

il video messaggio sui suoi social di Luciano Ligabue



08/11/2017, 15:26

Con queste parole, in un video messaggio sui suoi social ha ringraziato oggi i suoi fan per il tour appena finito e ha annunciato la data di uscita del film “” nelle sale: "” è il terzo film di Ligabue (dopo “” e “”), nelle sale dal 25 gennaio 2018.Prodotto da Domenico Procacci per Fandango e distribuito da Medusa Film, “” vede il ritorno di Stefano Accorsi nei panni del protagonista, dopo la sua magistrale interpretazione nel film “”, questa volta in compagnia di Kasia Smutniak e altri attori come Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Tobia De Angelis, Alessia Giuliani e Gianluca Gobbi.