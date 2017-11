BOX OFFICE - "Thor: Ragnarok" conquista la vetta

Thor: Ragnarok



06/11/2017

Antonio Capellupo



Nella settimana tra il 30 ottobre e il 5 novembre i supereroi hanno invaso le sale italiane.Primo posto della Top10 per "" di Taika Waititi, che ha totalizzato € 3.300.953 grazie a 462.021 amanti dell'universo Marvel.Seconda posizione per "" di Andr้s Muschietti, che aggiunge € 2.586.863 al suo totale con 357.989 presenze.A chiudere il podio ่ "" di Michael e Peter Spierig, con un incasso di € 1.858.161 e 251.428 spettatori.Un gradino pi๙ in basso si posiziona "" di Donato Carrisi, che ha messo insieme € 1.619.279 con 243.876 accessi in sala.Ottava posizione invece per la commedia "" di Alessio Maria Federici, che ha chiuso con € 934.397 e 137.343 presenze in sala.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel.1 THOR: RAGNAROK - € 3.300.953 - 462.0212 IT - € 2.586.863 - 357.9893 SAW: LEGACY - € 1.858.161 - 251.4284 LA RAGAZZA NELLA NEBBIA - € 1.619.279 - 243.8765 VITTORIA E ABDUL - € 1.162.173 - 178.4556 CAPITAN MUTANDA: IL FILM - € 1.060.036 - 158.6217 GEOSTORM - € 963.790 - 133.9138 TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI - € 934.397 - 137.3439 MONSTER FAMILY - € 531.220 - 85.10610 VAMPIRETTO - € 470.073 - 73.911