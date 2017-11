L'ASSOLUTO PRESENTE - Anteprima a Milano al festival Piccolo Grande Cinema

Una scena del film "L'Assoluto Presente"



06/11/2017, 13:28

L’anteprima nazionale del film “” di, si terrà a Milano martedì 7 novembre 2017 al MIC – Museo Interattivo del Cinema, ore 17.00, e allo Spazio Oberdan, ore 21.15, in occasione della decima edizione del”, il Festival Internazionale delle Nuove Generazioni. Il regista Fabio Martina sarà presente in sala per un incontro con il pubblico.Il film, ambientato e girato a Milano ai giorni nostri, è la storia di tre ragazzi sui venti anni, Cosimo, Riccardino e Giovanni. A bordo di un Suv, percorrono le strade deserte del centro città. All’improvviso fermano l’autovettura in prossimità di un parco, scendono e aggrediscono un passante apparentemente sconosciuto, in cui si sono casualmente imbattuti.Autore di documentari e film di fiction, Martina, dopo una laurea in filosofia, la frequentazione della Scuola del Cinema di Milano e una lunga collaborazione con l’azienda Rai nell’area regia, inizia a girare e produrre nella Milano cinematografica, vibrante e sperimentale dei primi anni 2000. I suoi film, che trattano di temi sociali, etici e filosofici, mettono in discussione i cliché e gli stereotipi della società moderna, trovando larga diffusione in festival internazionali e ottenendo successi di pubblico e di critica. Tra i suoi lavori “” (2006), vincitore del Premio Opera Prima alla 24ª edizione di Sport Movies & Tv - Milano International FICTS Fest, e “” (2015), in questi giorni in concorso al Festival du Film Italien de Villerupt, tenera storia d'amore tra una pittrice di 93 anni e un drammaturgo teatrale di 50 anni, che è già un cult per il pubblico italiano.” è stato selezionato ale competerà con cinque inediti lungometraggi italiani, opere prime o seconde, valutate da una giuria popolare.