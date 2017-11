KEEP CALM&DOWNHILL E SHARP FAMILIES - Due documentari "trentini" in TV

Una scena di "Sharp Families"



Ad ospitare “, diretto da Patrick Grassi, prodotto da ZaLab e Jump Cut e sostenuto da Trentino Film Commission, sarà lache il prossimo 6 novembre dopo le 22 manderà in onda il documentario che racconta la storia degli arrotini della Val Rendena. “” andrà in onda nella trasmissione LA2DOC “Il piacere del documentario”, un appuntamento settimanale con la memoria, la cultura e la storia.” di Paola Castriota, film documentario prodotto da Ardesia Media e Decima Rosa Video in collaborazione con Trentino Film Commission, andrà in onda a partire dall’8 dicembre 2017 su, il canale televisivo interamente dedicato alle due ruote.Il docufilm è stato inoltre selezionato tra le opere in concorso al prossimo Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale in programma a dicembre a Palermo.