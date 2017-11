EFEBO D'ORO 39 - A Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi l’Efebo Nuovi Linguaggi Premio Città di Palermo

Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian



Durante la 39esima edizione dell’, a Palermo dal 12 al 18 novembre 2017, saranno premiati per la sezione Nuovi Linguaggi. Artisti visivi eclettici, archeologi delle immagini e della memoria audiovisiva, cercano con il loro lavoro di rifilmare e dare un nuovo significato a immagini perdute all’interno di archivi audiovisivi, vecchie pellicole, film smarriti o non più disponibili. Creando in questo modo un cinema estremamente poetico, originale e profondo. Ogni frame si riempie di significato invitando lo spettatore ad interrogarsi e leggere tra le righe di quello che vede.Per questi artisti, tutto iniziò esplorando la collezione del fotografo e cineasta Luca Comerio, che negli anni ‘10 aveva documentato la spedizione militare in Libia e il primo conflitto mondiale.La visione dei video di questa di coppia di artisti all’avanguardia – lei romagnola e lui italiano di padre armeno – articola il presente e l’attualità della cultura contemporanea insieme alla memoria dei fantasmi che ancora popolano i giorni nostri: guerre, violenze, sopraffazioni, ingiustizie. Immagini rallentate, virate, ingrandite che ci aiutano a vedere meglio quello che spesso non vediamo sotto i nostri occhi.Le loro installazioni sono presenti nelle più importanti collezioni internazionali: Mart (Rovereto),Kino der Freunde der Deutschen Kinemathek (Berlino), MoMA (New York) CityEYE Filmmuseum (Amsterdam) Musée de la Croix Rouge, (Genève), British Film Institute (Londra) La Cinémathèque Française e la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Parigi), Fabric Workshop Museum ( Philadelphia) The National Film and Sound Archive (Canberra), National Gallery of Art (Washington),Durante l’Efebo d’oro sarà dedicato ampio spazio alle proiezioni delle loro opere presso il Cinema De Seta:13 novembre ore 20.00 : Frammenti Elettrici N.1- Rom Uomini, 13′14 novembre ore 20.00 : Frammenti Elettrici N. 7 – Afghanistan Before The Wars. – Sarajevo Rom, 5’15 novembre ore 20.00 : Frammenti Elettrici n.8 – Shooting party, 9Il 16 Novembre 2017 presso il Teatro Garibaldi di Palermo, sede di Manifesta 12,incontreranno il pubblico e dialogheranno con Frédéric Bonnaud – giornalista, conduttore della radio francese, ex direttore della rivista Les Inrockuptibles e, dal 2016, direttore della Cinémathèque française .All’apertura dell’incontro alle ore 16.00 le proiezioni di alcuni cortometraggi:MARIO GIACOMELLI – CONTACT (13′) sull’opera del grande fotografo Mario Giacomelli, commissionato dal Maison européenne de la photographie di Parigi;NOTES SUR NOS VOYAGES EN RUSSIE (15′) con la voce fuori campo di Yervant Gianikian, le Notes accompagnano alcuni acquerelli di Angela Ricci Lucchi e sono materiali preparatori per un lungometraggio in lavorazione dedicato al poeta Ossip Mandelstam, autore di Voyage en Arménie, nonché agli ultimi sopravvissuti delle avanguardie russe degli anni ’30 e ’40.DIARIO AFRICANO (7′) un film sul colonialismo;ANIMALI CRIMINALI (7′) partendo dalle considerazioni di Cesare Lombroso si arriva all’archivio del documentarista Luca Comerio, per riflettere sul ruolo giocato dall’uomo nell’aggressività animale;ARIA (8′) una poesia filmata che, a partire da materiale di inizio secolo, racconta la storia di una donna che si trasforma in farfalla e nell’ultimo fotogramma vola;FILM PERDUTO (12′), il dramma del mondo contadino raccontato a partire da una serie di lastre del 1911;TI REGALERO’ IL MIO ULTIMO RESPIRO (W. Chiari 5′); su Walter Chiari che, quando un giorno vide un film dei due autori, ne restò tanto colpito che disse la frase poi scelta come titolo: “Vi regalerò il mio ultimo respiro”.