ALICE NELLA CITTA' XV - I numeri

04/11/2017, 18:53

Grande successo di pubblico e stampa per la quindicesima edizione di, la sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma.Anche quest’anno Casa Alice è stato il luogo più vibrante della manifestazione, animato ogni giorno da incontri e masterclass di livello internazionale, con protagonsiti come Orlando Bloom, Dakota Fanning, Trudie Styler, Zoe Cassavetes, Piazza e Grassadonia e Pippo Del Bono per gli incontri scomodi, gli attori di Everychild is my child, l’Orso Paddingon e gli incontri Stand Up for creativity sui mestieri del cinema che hanno visto protogonisti Fulvio Lucisano (produttore), Victor Perez (responsabile effetti visivi de Il ragazzo Invisibile 2), Edoardo Ferrario (youtuber) e il Makinarium (effetti speciali).Oltre 40.000 le presenze, l’80% di occupazione media della sala per le proiezioni del Concorso e del Panorama Italia per un incasso totale aumentato del 15 % circa rispetto all’edizione precedente, nonostante molti eventi fossero gratuiti come la rassegna cinematografica alla scuola Amaldi ed eventi attesi come Frozen e l’incontro con Sofia Viscardi. Inoltre 2146 ragazzi in più delle scuole rispetto all’anno scorso hanno partecipato alle iniziative di Alice nella Città sebbene i giorni di festa.I contatti sul sito ufficiale di Alice sono raddoppiati (+69% su Roma e +30 % su territorio nazionale). Un passo importante che nota come da rassegna locale Alice stia diventando sempre più una realtà nazionale ed internazionale grazie anche ai suoi ospiti. Molte sono state infatti le star di questa edizione, sui 37 film del concorso del Panorama Internazionale e del Panorama Italia, 28 sono stati accompagnati dalle delegazioni.Incredibile la copertura stampa di questa edizione: sulla stampa cartacea la copertura è aumentata del 20% e su quella internazionale del 25%. Inoltre la copertura in Tv e sul web è cresciuta del 31% e il magazine di Cinecittà ha avuto circa 10.000 contatti con una permanenza di 8 minuti.Dati entusiasmanti e molti ancora gli eventi in programma tra oggi, domani e l’anteprima di Paddington 2 dell’8 Novembre alle 18.30 al Cinema Adriano.