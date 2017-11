ANTICORTI 2017 - Vince "Fiammifero (male non fare, paura non avere)"

Anticorti



03/11/2017

Simone Pinchiorri



Il cortometraggio documentario "" di Lorenzo Ambrosino è il film vincitore dell'edizione 2017 del festivaldi Roma." racconta la storia di Enzo, un pensionato, che vive in una piccola stanzetta in affitto ai quartieri spagnoli a Napoli, dove è nato settantacinque anni fa. Tutti i giorni, alle tre in punto, Enzo lascia la sua piccola stanzetta e si dirige zoppicando verso la piazza sottostante. Giunto al centro della piazza inizia a chiamare qualcuno o qualcosa, con versi misti a parole. Al suo richiamo sbucano da sotto le macchine e dai vicoli circostanti una gran quantità di felini metropolitani. La piazza si riempie di musi miagolanti, al centro Enzo ride. I suoi gatti li ha chiamati tutti “Nanà”, così non si dimentica. Apparentemente senza poteri, dedica la vita a salvare i suoi invisibili protetti. Che gli sono, viceversa, indispensabili.La giuria ha attribuito anche una menzione speciale a "" di Jessica Furgiuele "".