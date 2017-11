ALICE NELLA CITTA' XV - Arrivano Orlando Bloom e le premiazioni

Orlando Bloom in "Romans"



03/11/2017, 17:21

Orlando Bloom arriva domani adper presentare il suo ultimo film, Romans. La pellicola diretta dai fratelli Shammasian, vincitori a Cannes dello Young Director Award, racconta la storia di Malky (Orlando Bloom) trentenne insicuro e violento che da adolescente ha subito un abuso sessuale dal fidato prete di quartiere. Gli effetti di questo evento sono ancora profondamente visibili nel giovane e, quando il prete torna in città, egli dovrà fare i conti con il passato per poter andare avanti nella vita. La proiezione sarà per il pubblico e gli accreditati alle ore 22.30 al Cinema Admiral.La cerimonia di premiazione della sezione diavrà luogo domani alle ore 11.00 in Sala Sinopoli.La giuria dei ragazzi, selezionati su tutto il territorio nazionale, premierà il film vincitore del Concorso Young/Adult.In omaggio al decennale del Premio LUX Young i ragazzi del liceo Amaldi assegneranno il Premio LUX Young tra la rosa dei film selezionati da Alice Nella Città dal catalogo dei vincitori degli anni passati.La giuria Taodue, composta da Trudie Styler, Camilla Nesbitt, Barbara Bobuľová, Andrea Delogu, Marco Danieli, Zoe R. Cassavetes, Nicola Guaglianone, assegnerà il Premio Camera d’Oro Taodue 2017 alla migliore opera Prima e Seconda presentata nel programma di Alice nella Città, sia nel concorso Young/Adult che in Alice/Panorama.Domani sarà inoltre presentato Duck Tales di Matt Youngberg alle ore 15.30 al Teatro Studio G. Borgna. La nuovissima e divertente serie animata basata su quella omonima premiata con l’Emmy Award, e che conquistò generazioni di spettatori negli anni ’80, torna in tv. Con le rocambolesche avventure attorno al globo di Paperon de’ Paperoni, dei suoi curiosi e scatenati nipoti Qui, Quo, Qua e dell’ottimista ma lunatico Paperino, insieme a tutti gli amatissimi personaggi della banda Disney.Nella sezione Alice/Panorama arriva La Familia, prezioso esordio di Gustavo Rondón Córdova in un racconto di formazione dal sapore autobiografico, che sarà proiettato alle ore 18.30 al Cinema Admiral. Il dodicenne Pedro vaga con i suoi amici per un quartiere popolare di Caracas, in un’atmosfera urbana violenta. Dopo aver ferito seriamente un altro ragazzo, suo padre decide che devono fuggire per nascondersi. Egli si renderà conto di quanto sia incapace di controllare suo figlio adolescente, ma la situazione li avvicinerà più di quanto non lo siano mai stati.Alle ore 20.30 al Cinema Admiral sarà la volta di Ravens per Alice/Panorama. L’opera prima di Jens Assur, ambientata in Svezia negli anni ’70, racconta dell’operoso contadino Agne che fatica con la dura vita di tutti i giorni, sperando che il figlio adolescente Klas prenda in mano le redini della fattoria e continui la tradizione. Klas, però, al contrario del padre sogna un mondo lontano da quella vita rurale. Raccontato sontuosamente, questa potente storia di crescita dipinge un aggrovigliato universo di sensi di colpa, vergogna, follia e sogni di gioventù.Programma di Sabato 4 novembre9.15 I MAXXIProiezione stampa La Familia di Gustavo Rondón Córdova 82’11.00 I Sala SinopoliPremiazione Alice, Giuria Taodue, Giuria dei ragazzi, Premio Lux11.45 I Casa AliceConferenza Stampa Romans Talent Orlando Bloom (attore)12.15 I Red CarpetRomans Talent Orlando Bloom12.25 I Red CarpetPaddington 2 Talents Francesco Mandelli e l'orso Paddigton15.00 I Cinema AdmiralProiezione stampa e pubblico Alice In Corto Adavede di Alain Parroni 21’, Il Cane di Matteo Delai 16’, Fine d’estate di Paolo Strippoli 19’, Sweetheart di Marco Spagnoli 8’15.30 I Teatro Studio G. BorgnaProiezione stampa e pubblico - ingresso libero fino ad esaurimento posti Duck Tales di Matt Youngberg 60’15.30 I Casa AliceLetture Francesco Mandelli - Paddington 2 saranno presenti Camilla Filippi, Maya Sansa, Andrea Bosca, Michela Cescon, Carlotta Natoli e Giorgia Cardaci18.30 I Cinema AdmiralProiezione stampa, pubblico e accreditati La Familia di Gustavo Rondón Córdova 82’19.30 I MAXXIProiezione stampa, pubblico e accreditati Saturday Church di Damon Cardasis 90’ - in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma20.30 I Cinema AdmiralProiezione stampa, pubblico e accreditati Ravens di Jens Assur 107’ preceduto da Figli maestri di Simone Bucri 16’22.00 I Cinema AdmiralPhotocall Romans Talent Orlando Bloom (attore)22.30 I Cinema AdmiralProiezione Stampa, pubblico e accreditati Romans di The Shammasian Brothers 91’